Ogenj zajel luksuzni hotel v Londonu #foto #video

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j — Jack (@jackwmartin_) June 6, 2018

Posnetki, ki jih na spletu objavljajo uporabniki družbenih omrežij, prikazujejo gost dim, ki se vali iz hotela Mandarin Oriental v prestižni soseski Knightsbridge, ki leži v okrožju West London blizu Hyde Parka.

Po poročanju Sky News so gasilce o požaru obveščeni ob 15.55 po lokalnem času. Ker so enote še na terenu, kjer se borijo z ognjem, vzrok za požar trenutno še ni znan. Predstavnik hotela je zaenkrat povedal le, da so ob požarnem alarmu iz stavbe evakuirali vse ljudi.

A five-star Knightsbridge hotel in London is on fire pic.twitter.com/mfLf92kr6J — # (@lkigai_) June 6, 2018

12-nadstropni Mandarin Oriental v Londonu, zgrajen leta 1902 v edvardijanskem slogu, velja za enega od najbolj prestižnih hotelov v britanski prestolnici. Pred kratkim so lastniki hotel, ki je med drugim znan tudi zaradi svojih restavracij, prenovili, za obnovo pa so porabili več milijonov funtov.