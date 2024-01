V Londonu v nakupovalni vrečki našli novorojenčico

Po navedbah londonske policije je sprehajalec novorojenčico grel do prihoda reševalcev, saj so bile temperature na prostem takrat pod ničlo. Poudarili so, da je to precej prispevalo k temu, da je bilo z dojenčico, ki so jo prepeljali v bolnišnico, na koncu vse v redu.

Iskanje njene matere poteka. "Usposobljeni zdravniki in specializirani policisti so ji pripravljeni pomagati, zato jo pozivamo, naj se oglasi po telefonu ali pride v najbližjo bolnišnico ali na policijsko postajo," je sporočila policija.

To je sicer tretji tovrstni primer v Newhamu od leta 2019. Februarja tistega leta je neznanec v parku pustil deklico, januarja 2020 pa so na ulici našli dečka.