V Latviji skoraj za vse obvezno delo od doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Latvijska vlada je v petek sprejela odločitev, da bo delo od doma obvezno za uslužbence v javni upravi, državnih in občinskih podjetjih ter tudi v zasebnem sektorju. Vsi našteti od torka ne bodo smeli več delati na svojih delovnih mestih. Izjema so proizvodna podjetja in dejavnosti, ki se lahko izvajajo samo na delovnem mestu, poroča STA.

Namen ukrepa je zmanjšanje tveganja za okužbo z novim koronavirusom na delovnem mestu ali na poti do tja. Vlada je hkrati uvedla tudi strožja pravila za javni prevoz.

V Latviji, ki ima 1,9 milijona prebivalcev, so se lani jeseni soočili z naraščajočim številom okužb. Ob strogih ukrepih so se razmere sredi decembra začele umirjati. Od začetka pandemije so v državi potrdili 93.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo skoraj 1750 ljudi, še piše STA.