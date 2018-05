V Kongu 14 obolelih z ebolo, tveganje za okužbo še narašča

V DR Kongo, kjer je doslej za ebolo umrla ena oseba, je potrjenih 14 primerov bolezni, 21 je verjetnih okužb, deset pa mogočih. Skupaj je za simptomi, podobnimi eboli, umrlo 25 ljudi, a vzrok smrti še ni potrjen.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dvignila oceno tveganja za izbruh epidemije ebole v DR Kongo, potem ko so bolezen potrdili v milijonskem mestu Mbandanka. V DR Kongo so že pred tem zabeležili primere ebole, potem ko je dosegla veliko mesto, pa WHO opozarja pred morebitnim širjenjem.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki pri WHO, je nevarnost širjenja posebej velika zaradi dejstva, da je mesto po cestah, železnici, prek reke in letališč močno povezano z drugimi središči v državi.

WHO opozarja, da je visoko tudi tveganje za širitev v regiji, medtem ko je "globalno tveganje nizko, zato ni razloga za omejitev potovanj iz DR Kongo ali omejitev pri trgovanju". Kljub temu bo WHO na meje DR Kongo, ki meji na pet držav, poslala svoje strokovnjake, ki bodo nadzirali položaj.

Virus ebole spada med najnevarnejše na svetu

Skrb vzbujajoč je predvsem pojav bolezni v Mbandanki, ki ima 1,2 milijona prebivalcev, saj so se primeri bolezni pred tem pojavljali v 150 kilometrov oddaljenem Bikoru. Gre za že deveti izbruh te bolezni v tej afriški državi v zadnjih 40 letih, a prejšnjih osem izbruhov je bilo regijskih in se niso širili prek meja države.

V DR Kongo bodo zdaj za preprečitev širjenja bolezni uporabili tudi štiri tisoč odmerkov testnega cepiva. Sklad ZN za otroke Unicef bo v sodelovanju z vlado v Brazzavillu poskrbel za stotine prostovoljcev, ki bodo pomagali pri obveščanju o nevarnostih okužbe in ukrepih za zaščito. Mednarodni rdeči križ je napovedal, da bo mobiliziral okrog 200 prostovoljcev. Pomagala bo tudi Evropska komisija, ki bo za boj proti eboli namenila 1,6 milijona evrov.

Ob okužbi se pojavljajo notranje in zunanje krvavitve

Virus ebole spada med najnevarnejše na svetu. Po različnih ocenah zaradi okužbe umre od 25 do 90 odstotkov okuženih. Nazadnje je velika epidemija ebole v letih 2014 in 2015 prizadela območje Liberije, Gvineje in Sierre Leone, umrlo pa je okrog 11.300 ljudi.

Ebola je hemoragična mrzlica, ki je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti, tudi do 60 odstotkov. Povzroča jo ebolavirus, prenaša pa se s stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okuženih živali.

Simptomi se običajno pojavijo od dva dni do tri tedne po okužbi z virusom, in sicer vročina, boleče grlo, bolečine v mišicah in glavoboli. Sledijo slabost, bruhanje in driska, skupaj z zmanjšanim delovanjem jeter in ledvic. Takrat se pri nekaterih bolnikih pojavijo tudi zunanje in notranje krvavitve.