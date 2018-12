V Kölnu zaradi bombe evakuirali 8 tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem mestu Köln so zjutraj našli 500-kilogramsko bombo, ki jo bodo deaktivirali še danes. Zato mora domove zapustiti okoli osem tisoč ljudi, so sporočile mestne oblasti.

Britansko letalsko bombo iz druge svetovne vojne so našli v okrožju Braunsfeld v zahodnem delu središča mesta. Napovedali so, da jo bodo kar najhitreje onesposobili. Izpraznili so območje v premeru 500 metrov od bombe.

Na območju so ustavili avtobusni in železniški promet, zaprt je tudi zračni prostor nad območjem.

V Nemčiji med gradbenimi deli pogosto najdejo neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne. Tako so nazadnje konec oktobra deaktivirali bombo v Frankfurtu, kjer so zaradi tega evakuirali 16 tisoč ljudi.