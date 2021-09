V Izraelu ujeta še zadnja od šesterice pobeglih palestinskih zapornikov

Izraelske oblasti so ujele še zadnja dva od šestih palestinskih zapornikov, ki so pred dvema tednoma pobegnili iz najstrožje varovanega zapora v Izraelu. Specialne enote so pobegla zapornika davi izsledile med hišno preiskavo v palestinskem mestu Dženin na severu Zahodnega brega, sta sporočili izraelska vojska in policija.

Izraelske oblasti so pred enim tednom v bližini pretežno arabskega mesta Nazaret na severu Izraela prijele štiri od šestih ubežnikov, ki so pobegnili iz strogo varovanega zapora Gilboa.

Predor izkopali pod umivalnikom

Zaporniki so pobegnili skozi predor, ki so ga izkopali pod umivalnikom, pri tem pa so imeli po poročanju izraelskih medijev tudi pomoč od zunaj. Oblasti so po pobegu sprožile obsežno iskalno operacijo. Njihov pobeg je med skrajnimi palestinskimi skupinami požel navdušenje in obenem pomenil veliko ponižanje za Izrael.

V zaporu zaradi načrtovanja napadov na Izraelce

Po navedbah izraelske vojske so med tokratno iskalno akcijo prijeli tudi dva pomočnika. Ob umiku izraelskih enot iz Dženina je prišlo do spopadov z demonstranti, ki so vojake obmetavali s kamenjem in zažigalnimi sredstvi. Slišati je bilo tudi strele, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Danes prijeta Palestinca, Ajham Kamamdži in Munadel Infejat, sta kot še trije drugi prijeti ubežniki pripadnika militantne skupine Islamski džihad, eden od prijetih pa je nekdanji vodja vojaškega krila stranke Fatah, Zakarija Zubeidi.

Po poročanju izraelskih medijev je bila šesterica v zaporu zaradi načrtovanja ali izvrševanja smrtonosnih napadov na Izraelce.