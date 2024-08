V Izraelu novi protivladni protesti

V več izraelskih mestih, tudi Tel Avivu, so v soboto zvečer potekali protesti, na katerih se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zbralo več tisoč ljudi. Protestniki so od vlade zahtevali dogovor o izpustitvi talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zajelo ob vdoru v Izrael 7. oktobra lani.

Govornik na shodu v Tel Avivu, čigar stric je bil ugrabljen na območje Gaze, je ocenil, da bo vojaški pritisk na Hamas botroval smrti še več talcev. Mati enega od talcev pa je množici dejala, da je to zadnja priložnost, da sklenejo dogovor, ki bo rešil življenja.

Po poročanju medijev so protivladni protesti v soboto potekali še v Jeruzalemu, Haifi, Beeršebi ter pred vilo predsednika vlade Benjamina Netanjahuja.

Pogajanja med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja v vojni v Gazi in izpustitvi talcev v zameno za palestinske zapornike v izraelskih zaporih potekajo že več mesecev. V pogovorih posredujejo ZDA, Egipt in Katar. Nov krog pogajanj, ki bo potekal po daljšem času, bo predvidoma v četrtek v Kairu ali Dohi.