V Iranu kmalu prepoved hišnih ljubljenčkov

Zakon med drugim predvideva visoke denarne kazni za sprehajalce psov in trimesečni zaseg vozil, ki pse prevažajo. Poleg tega lastniki stanovanj ne bodo smeli oddajati lastnikom psov in mačk.

V islamu je "nečisto" imeti pse v hiši

V islamu je imeti psa v hiši "nečisto", toda duhovščina v Iranu zavzema strogo stališče do vseh hišnih ljubljenčkov. Menijo tudi, da sprehajanje psov povzroča paniko med prebivalstvom.

Zdaj bodo prepoved uzakonili

Policija je že večkrat poskušala pse v celoti prepovedati, a neuspešno. Prepoved bo zdaj postala zakon. Opazovalci sicer menijo, da bodo lastniki psov in mačk nov zakon ignorirali, tako kot so ignorirali prepovedi.

V zadnjih letih se je trend lastništva hišnih ljubljenčkov v državi precej povečal, predvsem pri mladih Irancih, ki pse in mačke k sebi vzamejo zaradi svojih otrok. Skladno s tem zlasti v prestolnici Teheran in drugih večjih mestih že nekaj let beležijo vedno več veterinarskih klinik in trgovin za hišne ljubljenčke, še poroča dpa.