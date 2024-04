V Iraku je ponoči odjeknila eksplozija v vojaškem oporišču proiranskih oboroženih skupin, ki so del redne iraške vojske, ob sklicevanju na vire v državi poroča francoska tiskovna agencija AFP. V domnevnem bombardiranju je bilo ranjenih več ljudi. ZDA so že zanikale vpletenost.

Eksplozija je odjeknila v vojaškem oporišču Calso v pokrajini Babilon južno od Bagdada, kjer so nameščene šiitske Ljudske mobilizacijske sile, znane tudi kot Hašed al Šabi. Glede na navedbe vira na notranjem ministrstvu je bila v zračnem bombardiranju ubita ena oseba, osem pa ranjenih, vojaški vir pa poroča o treh ranjenih.

Eksplozija odjeknila v skladišču z opremo

Skupina Hašed al Šabi je sporočila, da je eksplozija povzročila materialno škodo in terjala žrtve, podrobnosti pa ni navedla. Na prizorišče so napotili preiskovalce, so še dodali. Glede na navedbe enega od virov je eksplozija odjeknila v skladišču z opremo.

Nobena od strani ni govorila o odgovornih za napad, niti o tem, ali bi ga lahko morebiti povzročil dron. Prav tako ni nihče prevzel odgovornosti.

ZDA in Izrael zanikala vpletenost

Kmalu po eksploziji je ameriška vojska že zanikala kakršnokoli vpletenost. "ZDA danes niso izvedla zračnih napadov v Iraku," je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM) na omrežju X. Poročila o tem, da naj bi ameriške sile izvedle napad, so označili za neresnična.

Glede na poročanje ameriškega CNN so viri v Izraelu zanikali tudi vpletenost te države.

Hašed al Šabi je koalicija pretežno šiitskih oboroženih skupin, ki so bile oblikovane z namenom boja proti skrajni skupini Islamska država, in je postala del rednih varnostnih sil Iraka.

Eksplozija v vojaškem oporišču se je zgodila ob vse večjih napetostih, ki se v regiji razplamtevajo zaradi vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki uživa podporo Irana.

Nazadnje je bila v petek tarča napada vojaška baza blizu Isfahana v osrednjem Iranu. Šlo naj bi za povračilni napad Izraela, potem ko je Iran pred tednom dni proti njemu v odgovor na obstreljevanje iranskega konzulata v Damasku poslal več sto raket in dronov. Izrael zadnjega napada ni komentiral, Iran pa mu ni pripisal velikega pomena.