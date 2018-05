V hišni preiskavi pri nekdanjem premierju zasegli torbe z gotovino in nakitom #video

Malezijska policija je danes med hišnimi preiskavami na lokacijah, povezanih z nekdanjim premierjem Najibom Razakom, zasegla 72 torb z nakitom in gotovino ter 284 škatel z luksuznimi torbicami, poročajo tamkajšnji mediji.

Najib, ki je pretekli teden nepričakovano izgubil parlamentarne volitve, je obtožen poneverbe več sto milijonov dolarjev iz državnega investicijskega sklada 1MDB.

Policija je hišne preiskave opravila v stanovanjskih kompleksih, povezanih s preiskavo, ki poteka proti 1MDB. Zasežene predmete so morali odpeljati s petimi tovornjaki. Policija zdaj poskuša oceniti vrednost zaseženih predmetov.

Policija je med drugim zasegla torbice luksuznih znamk Hermes in Louis Vuitton. Kovinski sef, ki so ga našli v enem od Najibovih stanovanj, še vedno poskušajo odpreti, je sporočil direktor preiskovalnega urada za gospodarski kriminal Amar Singh.

Po njegovih navedbah so v okviru preiskave proti 1MDB preiskali šest nepremičnin - Najibovo pisarno, njegovo uradno rezidenco in štiri stanovanja.

Foto: Reuters

Najibu in njegovi ženi, ki naj bi bila strastna zbiralka luksuznih torbic, so ta teden prepovedali odhod iz države, potem ko so v javnost prišle informacije, da nameravata z zasebnim letalom odpotovati v Džakarto. Policija je njuno rezidenco in še eno stanovanje v njuni lasti preiskala v sredo.

Premier Mahathir Mohamad, Najibov nekdanji mentor, je po prevzemu položaja naročil policiji, naj ponovno odpre korupcijsko preiskavo. Prav tako je suspendiral generalnega tožilca Mohameda Apandija Alija, ker naj bi pomagal prikriti škandal.