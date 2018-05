V Maleziji na volitvah zmagal 92-letni Mahatir

Mafatir je pri svojih 92 letih presenetil z zmago na volitvah. Foto: Reuters

"Pričakujemo, da bom danes prisegel kot predsednik vlade. Vsakršna zamuda bi pomenila, da nimamo vlade. Če ni vlade, ni zakonitosti in institucij," je Mahatir posvaril na današnji novinarski konferenci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegovo zavezništvo Pakt upanja, v katerem so združene številne stranke, ki so v več kot 20-letni vladavini sicer nasprotovale Mahatirju, naj bi imelo v novem parlamentu 121 sedežev, do zdaj vladajoča Najibova koalicija Barisan Nasional (BN) pa 79 sedežev. Gre za dramatičen padec, saj jih je do zdaj imela 133.

Spoštovali bodo vsakršne odločitve kralja

Gre za veliko presenečenje, saj je bila BN na oblasti vse od osamosvojitve Malezije leta 1957.

Najib, ki je vpleten v velik korupcijski škandal, je danes dejal, da sprejema "sodbo ljudstva". Kot je dodal, bo njegova koalicija spoštovala "vsakršno odločitev kralja".

"Prosil bom vse Malezijce, naj bodo mirni in zaupajo kralju. /.../ Zagotovo bodo spremembe," je še dejal Najib.