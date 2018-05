V francoskih Pirenejih kmete razburjajo slovenski medvedi

V francoskih Pirenejih se je razvila burna debata, ali bi dva nova medveda v divjini pripomogla k biotski raznovrstnosti ali pa bi pomenila grožnjo kmetom. Ti se namreč razburjajo zaradi okoli 40 medvedov slovenskih korenin, ki napadajo tamkajšnjo živino. Kritiki poudarjajo, da ti "slovenski imigrantski medvedi" niso domači v Pirenejih.

Na območju so medvedi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja skoraj izumrli, a so od leta 1996 v gore preselili sprva tri slovenske medvede, pozneje pa še pet, da bi pripomogli k njihovi ohranitvi. Kmalu se je število teh zveri povečalo na okoli 40, kar pa povzroča preglavice lokalnim kmetom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kmeti zavračajo odškodnine

Lokalni kmeti zdaj nasprotujejo načrtu francoskega ministra za okolje Nicolasa Hulota, da bi na območje naselil še dve samici. Več sto ljudi se je celo udeležilo protesta proti novim prišlekom v francoskem mestu Pau konec aprila. A je Hulot v maju vseeno podpisal desetletni načrt za ohranitev medveda, v okviru katerega bi dvignili število "spolno zrelih medvedov na okoli 50".

Podporniki programa spominjajo, da v divjino že dlje niso izpustili novih zveri in da bi z dvema samicama le ohranili status quo, potem ko so lovci pred leti ubili dva medveda. Tudi lokalni poslanec Jean-Francois Blanco je izrazil prepričanje, da se je splošno mnenje o prisotnosti medvedov spremenilo v prid zveri, kar pomeni, da je postala biotska raznovrstnost prednostno področje.

A kmetom to ne da miru in zavračajo različne državne spodbude, kot so boljše odškodnine ali urjenje psov. Lani so na primer do sredine leta vložili okoli 300 prošenj za odškodnino za ovce, ki so jih poškodovali ali ubili medvedi.