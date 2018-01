V francoskih Alpah umrla britanska smučarja

Foto: Thinkstock

Tretji smučar, prav tako Britanec, je na pomoč poklical reševalno službo. Reševalci so na kraj nesreče prispeli v desetih minutah, vendar sta bila oba smučarja že mrtva, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Tiskovni predstavnik lokalnih oblasti je povedal, da sta pokojna smučala na znanem in priljubljenem območju za turno smuko. Razmere na smučišču je v času nesreče označil kot zelo neugodne, saj je bil sneg zelo trd in poledenel. Na takšni površini je po njegovi oceni smučarjema zdrsnilo in padla sta več sto metrov globoko.