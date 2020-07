V Franciji zaradi ukrepanja med epidemijo preiskava nekdanjega premierja in dveh ministrov

Proti Edouardu Philippu in dvema ministroma je bilo zaradi slabega oz. pomanjkljivega odziva v krizi vloženih več deset pritožb, dopustnih je bilo devet, so v petek sporočile pravosodne oblasti.

Za preiskavo, ki zadeva že nekdanjo ministrico za zdravje Agnes Buzyn in njenega naslednika Olivierja Verana, je pristojno posebno sodišče za sojenje članom vlade za dejanja, storjena pri opravljanju službe.

Sodišče je prejelo vsega skupaj 90 pritožb v povezavi z delom vlade v času epidemije, devet jih je sprejelo kot dopustnih, in prav na njih bo slonela preiskava. Pritožbe so vlagali tako posamezniki kot skupine zdravnikov, združenja in celo zaporniki, vsebujejo pa med drugim obtožbe ogrožanja življenj in opustitve, dolžne pomoči.

Zaradi covida-19 je v Franciji umrlo skoraj 30.000 ljudi. Foto: Getty Images

Celotna vlada je v petek odstopila

Francija je bila v epidemiji novega koronavirusa hudo prizadeta, saj je umrlo skoraj 30.000 ljudi. Številne kritike so bile zlasti glede pomanjkanja zaščitne opreme v začetku krize.

Celotna vlada, na čelu s Philippom, je sicer v petek odstopila in s tem odprla pot preoblikovanju vlade, ki je bilo pričakovano po nedavnih lokalnih volitvah in napovedi predsednika Emmanuela Macrona o spremembah v zadnjih dveh letih mandata.

Philippa je na položaju nasledil 55-letni Jean Castex. Buzynova je odstopila že februarja, saj se je na lokalnih volitvah marca potegovala za položaj pariške županje. Za zdaj še ni jasno, ali bo Veran, ki jo je nasledil, ostal na ministrskem mestu tudi po spremembah, ki naj bi bile dorečene v naslednjih dneh.

Francija sicer ni edina država, kjer potekajo pravosodni postopki v zvezi z ravnanjem oblasti v epidemiji covida-19. Tožilci so denimo v zvezi z njihovim ravnanjem zaslišali tudi italijanskega premierja Giuseppeja Conteja in dva ministra.