V Evropi lani trikrat več primerov ošpic kot leta 2016

Največ jih je za ošpicami zbolelo v Romuniji, Italiji, Grčiji in Nemčiji. Lani so v Evropi zabeležili 14.451 primerov ošpic, medtem ko jih je bilo leta 2016 trikrat manj, 4643.

Od leta 2016 jih je največ za ošpicami zbolelo v Romuniji, kjer so zabeležili več kot 10.000 primerov, ter v Italiji, kjer so zabeležili skoraj 6000 primerov ošpic. Lani so sicer porast obolelih za ošpicami zabeležili še v Grčiji z malo manj kot 1500 primeri in Nemčiji z več kot 900 primeri obolelih. Od leta 2016 je zaradi ošpic v državah Evropske unije umrlo 50 ljudi.

V Franciji umrla 32-letnica

Medtem pa so se izbruhi letos pojavili tudi v drugih državah. Od lanskega novembra so v Veliki Britaniji zabeležili najmanj 144 novih primerov obolelih za ošpicami, v Franciji pa od začetka leta več kot 100 primerov. Po izbruhu bolezni v švedskem mestu Göteborg konec januarja, pa je tu za ošpicami zbolelo že najmanj 28 ljudi.

Ravno konec preteklega tedna je na zahodu Francije zaradi komplikacij ob pojavu ošpic umrla 32-letnica. V regiji Nouvelle-Aquitaine so od novembra lani zabeležili 269 primerov ošpic. Skoraj 90 odstotkov obolelih ni bilo oz. ni bilo zadostno cepljenih proti ošpicam.