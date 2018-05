V eksploziji bombe v restavraciji v Kanadi več kot deset ranjenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva neznanca sta v četrtek vstopila v restavracijo v mestu Mississauga v kanadski provinci Ontario in sprožila bombo, pri čemer je bilo ranjenih več kot deset ljudi, so sporočile oblasti. Moška sta nato zbežala, odgovornosti pa ni prevzel še nihče.

Eksplozija je odjeknila v indijski restavraciji Bombay Bhel. V bolnišnico so morali prepeljati 15 ranjenih, od tega so trije utrpeli hude poškodbe, so na Twitterju zapisali reševalci.

Policija je na Twitterju objavila fotografijo, ki prikazuje dva moška v temnih jopah s kapuco, eden od njiju pa nosi neki predmet, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.

Napad v šestem največjem kanadskem mestu se je zgodil približno mesec dni po tistem, ko je neki moški z najetim kombijem v Torontu zapeljal v množico ter pri tem ubil deset ljudi, 15 pa jih ranil. Mississauga leži približno 32 kilometrov zahodno od Toronta.