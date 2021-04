V eksploziji bombe v luksuznem hotelu ubitih več ljudi

Prizorišče eksplozije je bilo parkirišče hotela Serena, kjer je eksplodiral avtomobil, ogenj pa se je nato razširil na številna druga vozila. Pri tem naj bi življenje izgubilo pet ljudi, vključno z dvema varnostnikoma, še 12 je bilo ranjenih.

Tarča napada naj bi bil kitajski veleposlanik, ki naj bi se trenutno nahajal v Kveti, prestolnici pokrajine Balučistan, ki leži blizu meje z Afganistanom, a naj ga v času eksplozije ne bi bilo v hotelu. Kitajsko zunanje ministrstvo je že najostreje obsodilo "teroristični napad".

Four people have been killed and 12 are injured after a bomb explosion at a luxury hotel in Pakistan, local authorities have confirmed.



Click here to read more: https://t.co/u8CrgN1V4w pic.twitter.com/bGQ9AchZnx