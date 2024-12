Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.20 V Dohi nadaljevanje pogajanj za prekinitev ognja v Gazi

Izraelski predstavniki so v ponedeljek prispeli na pogovore o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir blizu pogajanj. Pogovori naj bi trenutno potekali na ravni delovnih skupin Izraela in Katarja, namen pa naj bi bil premostiti nekatera razhajanja.

Pred tem je izraelski zunanji minister Kac prav tako v ponedeljek članom zunanjepolitičnega odbora parlamenta izrazil optimizem glede pogovorov, češ da tako blizu dogovoru še niso bili. Foto: Reuters

Da pogajanja napredujejo in so dogovoru bližje kot kadarkoli doslej, je potrdil tudi neimenovani visoki predstavnik palestinskega gibanja Hamas v Dohi. Medtem ko da so sami katarskim in egiptovskim posrednikom izrazili pripravljenost na končanje vojne, ga skrbi, da bo sprejetje dogovora preprečil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Je pa znova zatrdil, da Hamas ne bo sprejel ničesar manj od dogovora, ki bi vodil v popolno in trajno končanje vojne, popoln umik izraelske vojske z območja Gaze, vrnitev razseljenih in obsežno izmenjavo zapornikov in talcev.

Tudi Kac je danes zjutraj ponovil nekatere ključne zahteve Izraela. "Potem ko porazimo Hamas (...), bo imel Izrael v Gazi varnostni nadzor," podobno kot ga ima na Zahodnem bregu, je zatrdil. V zapisu na omrežju X je dodal, da Izrael "nobeni teroristični organizaciji iz Gaze" ne bo dovolil delovanja proti izraelskim skupnostim in državljanom. "Ne bomo dovolili vrnitve v stanje pred 7. oktobrom," je zapisal.

Katar skupaj z ZDA in Egiptom že dlje posreduje v pogajanjih, cilj katerih je doseči prekinitev ognja v Gazi v zameno za izpustitev izraelskih talcev, zajetih med vdorom palestinskih borcev na jugu Izraela oktobra lani. A razen enotedenske prekinitve spopadov lani, med katero so v zameno za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, izpustili več deset talcev, doslej pogajalcem še ni uspelo doseči ustavitve spopadov.