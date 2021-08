V Črni gori zasegli rekordno količino kokaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnogorska policija je obsežno operacijo proti tihotapcem mamil začela v Baru, Podgorici in Zeti. Po neuradnih informacijah je bilo 1.600 kilogramov kokaina zapakiranih v 1.400 paketov, na katerih je pisalo covid.

Najverjetneje so mamila prišla v Črno goro v zabojniku ene od ladij, ki je priplula iz Južne Amerike. Kokain naj bi našli v Zeti, ki je eno od predmestij Podgorice, poroča podgoriški novičarski portal Dan. Objavili so tudi fotografijo zaseženih paketov.

AKCIJA "187":

⬇️@PolicijaCG u saradnji sa @CgUprava zaplijenila 1⃣.2⃣0⃣5⃣ pakovanja opojne droge kokain u mjestu Mojanovići, u Zeti, ukupne težine preko 1⃣ tone.

Droga je pronađena u pošiljci banana.

Dvije osobe lišene su slobode.@MupCg pic.twitter.com/r4bA5lAKcW — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) August 27, 2021

Policija je prijela devet ljudi, ki jih povezujejo s tihotapljenjem mamil, navaja črnogorska tiskovna agencija Mina. Dodaja, da so črnogorski policisti v boju proti večji mednarodni kriminalni skupini sodelovali tudi s kolegi iz drugih držav in da mamila niso bila namenjena za prodajo v Črni gori. Navaja, da gre za kokain visoke kakovosti, vrednost na evropskem črnem trgu pa so ocenili na približno tri milijone evrov.

Podgoriški časnik Vijesti na svoji spletni strani navaja, da policisti danes nadaljujejo iskanje drugih osumljencev, ki jih povezujejo z zaseženimi mamili. Poudarjajo, da gre za rekordni zaseg mamil v Črni gori.

Črnogorska policija uradnih informacij o operaciji proti tihotapcem mamil ni sporočila.