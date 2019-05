V Braziliji v izgredih v zaporih 40 smrtnih žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V izgredih v štirih zaporih na severu Brazilije je v ponedeljek umrlo najmanj 40 zapornikov. Izgredi naj bi bili posledica sporov med posameznimi tolpami. Kot so sporočile pristojne oblasti, so vse žrtve zadušili.

Vsi štirje zapori, v katerih je prišlo do izgredov, so v zvezni državi Amazonas. Samo v zaporu blizu prestolnice Manaus so našteli najmanj 25 žrtev.

Izgredi so se v brazilskih zaporih začeli že v nedeljo. V zaporu Anisio Jobim je do spopadov med zaporniki prišlo med časom za obiske. Ubitih je bilo 15 ljudi. Zapor je bil že januarja 2017 prizorišče krvavih izgredov med zaporniki, ki so zahtevali 56 smrtnih žrtev.

Brazilija je z več kot 700 tisoč jetniki na tretjem mestu po številu zapornikov na svetu. Zapori pa so tudi prenatrpani. Zapornikov je približno dvakrat več kot števila mest v zaporih.