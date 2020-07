V Bolgariji že peti dan zapored potekajo množični protivladni protesti #video

V Bolgariji so v ponedeljek zvečer peti dan zapored potekali protivladni protesti, na katerih se je zbralo na tisoče protestnikov. Ti so zahtevali odstop konservativne, nacionalistične vlade pod vodstvom Bojka Borisova. Na protestih v prestolnici Sofija so zahtevali tudi odstop generalnega tožilca in notranjega ministra Mladena Marinova.

Tako kot v Sofiji so protivladni protesti v ponedeljek zvečer potekali tudi v mestih Varna, Burgas in Plovdiv. Odstop generalnega tožilca so protestniki v Sofiji zahtevali zaradi preiskav v pisarnah dveh svetovalcev predsednika države Rumena Radeva. Protestniki so se podali tudi pred poslopje ministrstva za notranje zadeve zaradi domnevnega policijskega nasilja nad protestniki. Notranje ministrstvo je zaradi tega že uvedlo preiskavo, a so protestniki kljub temu zahtevali ministrov odstop, piše STA.

Protesti so se v Bolgariji začeli pretekli četrtek zvečer

Koalicijski vladi protestniki očitajo "korupcijo in mafijsko ravnanje". Protestniki uživajo podporo opozicijskih bolgarskih socialistov ter proruskega predsednika Radeva, ki je v četrtek zvečer na protestih tudi nastopil kot govornik ter pozval k pregonu "mafije" iz vlade in državnega tožilstva.

Premier Borisov iz stranke Gerb je v odzivu na proteste ob koncu tedna sporočil, da zaradi odgovornosti do naroda ne bo odstopil. Vplivni poslanec vladajoče Gerb Toma Bikov v ponedeljek zvečer za državno televizijo sicer ni izključil možnosti predčasnih parlamentarnih volitev.

Redne parlamentarne volitve v Bolgariji bi morale biti marca prihodnje leto. Predčasne volitve bi lahko po mnenju poznavalcev pripravili šele jeseni, saj mora predsednik države v skladu z ustavo v primeru predčasnega odhoda zdajšnje vlade najprej imenovati začasno vlado.

Zaradi protestov so zaskrbljenost že izrazili bolgarski zdravniki, saj na protestih zaradi pandemije covid-19 ni priporočene ustrezne medsebojne razdalje, kar bi lahko posledično povzročilo porast okužb z novim koronavirusom in s tem zelo obremenilo bolgarski zdravstveni sistem. Število novih okužb z virusom v Bolgariji narašča od sredine junija. V Bolgariji so do zdaj po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa potrdili 7411 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covid-19 je umrlo 276 bolnikov, še navaja STA.