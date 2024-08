Na jugu Bosne in Hercegovine bodo naslednji teden odprli novih 11 kilometrov avtoceste, ki bo po novem vodila vse od Počitelja do meje s Hrvaško, poročajo mediji v BiH. Novi del avtoceste vključuje tudi skoraj kilometer dolg in sto metrov visok most čez reko Neretvo, katerega odprtje so v minulih dveh letih že večkrat prestavili.

V BiH bodo naslednjo sredo za promet odprli 11 kilometrov dolg odsek avtoceste med Počiteljem in Zvirovići, ki je del panevropskega koridorja 5C. Avtocesta, ki se nadaljuje vse do Bijače ob meji s Hrvaško, bo skupno dolga 21 kilometrov, piše sarajevski portal Klix.ba.

Projekt, ki so ga začeli pred petimi leti, poleg več viaduktov in predora, vključuje tudi most čez Neretvo, ki ga je uprava javnega podjetja Autoceste Federacije BiH minuli mesec poimenovala v Hercegovina.

Za gradnjo uporabili evropska sredstva

Njegovo gradnjo so financirali s posojilom Evropske investicijske banke (EIB) in nepovratnimi sredstvi Evropske unije. Vrednost pogodbe za izgradnjo mosta je znašala dobrih 28 milijonov evrov, celoten projekt, ki vključuje priključka Počitelj in Zvirovići ter začetek in konec mostu, pa je ocenjen na skoraj 75 milijonov evrov, navaja portal Hercegovina.info.

Most poleg Neretve poteka nad magistralno cesto in železniško progo med Sarajevom in Pločami. Visok je več kot sto metrov in dolg skoraj en kilometer, velja pa za enega najvišjih mostov v regiji.

Most so gradila podjetja Azvirt iz Azerbajdžana ter Sinohydro in Powerchina iz Kitajske. Prvotni rok za dokončanje del je bil marec 2022, a so ga večkrat prestavili.

Gradnjo mostu so končali lani poleti, a so se na njem kmalu pojavile večje razpoke. Autoceste Federacije BiH so takrat angažirale slovenski biro Ponting, ki je pripravil tehnično rešitev za odpravo nepravilnosti. Podjetje Ponting sta ustanovila Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher, projektiralo pa je že veliko odmevnih mostov, med drugim tudi Pelješki most na Hrvaškem.