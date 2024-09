V BiH iz pripora izpustili slovenskega državljana, enega najbolj iskanih kriminalcev v Evropi

Samardžija je na seznamu najbolj iskanih kriminalcev Evropskega policijskega urada Europol. V entiteti BiH Republiki Srbski se je skrival, potem ko so v Sloveniji za njim razpisali mednarodno tiralico. Prijeli so ga konec lanskega leta na Jahorini zaradi suma vpletenosti v trgovino z mamili.

Sodišče BiH je po pisanju Nezavisnih novin prejšnji teden sporočilo, da je sprejelo predlog tožilstva BiH ter za Samardžijo odpravilo pripor in zanj odredilo hišni pripor. Pojasnili so, da to med drugim pomeni, da osumljenec ne sme zapuščati naslova bivališča, potovati in se sestajati z določenimi osebami, v nasprotnem primeru lahko zanj znova odredijo pripor. V BiH je osumljen organiziranega kriminala, trgovine z drogami, pranja denarja in oviranja dela pravosodja.

Deloval v okviru Kavaškega klana

V Sloveniji je Samardžija po navedbah Europola obtožen članstva v mednarodni kriminalni združbi, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Usklajeval naj bi akcije združbe in novačil nove člane ter si tako nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist.