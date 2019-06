V Beogradu zaporne kazni osmerici zaradi vojnih zločinov na Hrvaškem

Beograjsko sodišče je danes obsodilo osem pripadnikov nekdanje JLA in srbskih paravojaških enot na kazni med štiri in šest let zapora zaradi vojnih zločinov proti najmanj 28 hrvaškim civilistom v Lovasu v vzhodni Slavoniji. Gre za vnovično obsodilno sodbo po razveljavitvi prve tovrstne sodbe iz leta 2012.

Sodišče je odločilo, da so obsojenci odgovorni za zločine proti človečnosti, vojne zločine proti civilistom in nečloveško ravnanje.

Milan Devčić je bil obsojen na osem let zapora, Saša Stojanović na sedem, Željko Krnjajić, Zoran Kosjer in Jovan Dimitrijević na po šest, Radovan Vlajković in Darko Perić na pet ter Radislav Josipović na štiri leta zapora.

Sojenje se je začelo pred 11 leti, današnja sodba pa je druga prvostopenjska, potem ko je leta 2014 prizivno sodišče v Beogradu razveljavilo prvo.

Pred tem je beograjsko sodišče junija 2012 na prvi stopnji obsodilo skupno 14 pripadnikov nekdanje JLA in srbskih paravojaških enot na kazni med štiri in 20 let zapora zaradi vojnih zločinov proti hrvaškim civilistom v Lovasu.

Prebivalci kot "živi ščit"

Takratni prvoobtoženi Ljuban Devetak je bil obsojen na 20 let zapora, preostali pa so dobili med štiri in 13 let zapora. Med njimi so bili večinoma pripadniki srbske paravojaške enote Dušan Silni in lokalne teritorialne obrambe ter štirje vojaki JLA.

Med napadom na Lovas 10. oktobra 1991 je bilo 22 oseb umorjenih v hišah in na dvoriščih, v tednu zatem pa še 23 oseb v ujetništvu.

Posebej tragičen je primer, ko so 18. oktobra 1991 prisilili več deset lokalnih prebivalcev, da kot živi ščit hodijo po minskem polju. Pri tem je umrlo 22 oseb. Nato so umorili še tri civiliste, je trdilo tožilstvo.

Opazovalci sojenja iz beograjskega sklada za humanitarno pravo in zagrebške nevladne organizacije za vprašanja vojnih zločinov so menili, da z današnjo sodbo ni dosežene pravice. Pojasnili so, da je med trajanjem sojenja nekaj obtožencev umrlo, obenem pa se je "paradoksalno" zmanjšano tudi število žrtev, zaradi katerih so bile vložene obtožnice.