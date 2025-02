Dogovor o koalicijskem sodelovanju so sklenile stranke N-VA, frankofonski liberalci (MR), Zavzeti (Les Engages), flamski krščanski demokrati (CD&V) in socialdemokratska flamska stranka Vooruit. Skupaj imajo v 150-članskem parlamentu 81 sedežev.

Dovolj je bilo tudi kraju

Pogajalci strank so v sedmih mesecih pogajanj naleteli na številne ovire. Pogovori so večkrat propadli zaradi proračunskih sporov in kralj Philippe je po poročanju Politica odobril večkratne podaljške, da bi jim vendarle uspel dogovor. V začetku januarja jim je postavil ultimat, da do konca meseca oblikujejo vlado ali pa bodo sledile nove volitve.

Sedeli so 60 ur

Pod pritiskom so predsedniki peterice strank v sredo začeli sklepna pogajanja, ki jim jih je po maratonskih, skoraj 60 ur trajajočih pogovorih v Bruslju v petek tik pred zdajci uspelo zaključiti. De Wever je malo po 22. uri zvečer kralja osebno obvestil o sklenitvi dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi flamski nacionalist na čelu zvezne vlade

De Wever, ki je trenutno župan Antwerpna, naj bi po pisanju belgijskih medijev že naslednji teden prisegel na premierski položaj in s tem postal prvi flamski nacionalist na čelu zvezne vlade. Njegova N-VA je bila doslej del vlade le med letoma 2014 in 2018.

Pot do vlade je sicer v Belgiji že tradicionalno dolga, saj zapleten ustroj države in političnega sistema botruje težavnemu sestavljanju vladajoče koalicije. Po volitvah leta 2010 so za sestavo nove vlade potrebovali rekordnih 541 dni, skoraj 500 dni je trajalo oblikovanje večine tudi po predhodnih volitvah leta 2019.