V Barceloni po opozorilu ZDA poostrena varnost

"V času božiča in novega leta bodite bolj oprezni okoli območij, kjer poteka promet avtomobilov, tudi avtobusov, na območju Ramble v Barceloni," je na Twitterju opozoril konzularni oddelek State Departmenta.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq