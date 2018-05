V Avstriji in Švici preprečili strelska pohoda na šole

Avstrijska in švicarska policija sta v preteklih dveh dneh obravnavali dva primera mladih, ki sta načrtovala strelski pohod na šole. 18-letni Avstrijec je v sredo začel streljati v šoli na severovzhodu Avstrije in ranil eno osebo, švicarski policisti pa so dan kasneje na jugu države prijeli 19-letnika, še preden bi mu uspelo uresničiti svoje grožnje.