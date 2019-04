V aretaciji proti rimskemu mafijskemu klanu aretirali 23 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanske varnostne sile so okrepile boj proti mafijskim organizacijam v prestolnici. V davišnji raciji proti rimskemu mafijskemu klanu Casamonica so aretirali 23 ljudi ter zasegli nepremičnine članov vplivne mafijske združbe.

Aretirani člani Casamonice so med drugim osumljeni trgovine z mamili, oderuštva in izsiljevanja. Med prijetimi je tudi sedem žensk, ki so po priprtju njihovih soprogov pred devetimi meseci prevzele vodenje klana.

Aretacija potekala po južnem delu Rima

Racija, v kateri je sodelovalo 150 pripadnikov varnostnih sil, je potekala predvsem v južnem delu Rima, pa tudi v drugih delih Italije. "Zahvaljujoč varnostnim silam in preiskovalcem ni premirja s kriminalci," je po operaciji poudaril italijanski notranji minister Matteo Salvini.

Člani klana so pripadniki romske etnične manjšine, sedež imajo na jugovzhodnem obrobju italijanske prestolnice. Zloglasen mafijski klan je vsem v Rimu dobro znan. Njegovi pripadniki slovijo po bahanju, oblasti jih med drugim obtožujejo izsiljevanja, trgovine z mamili in ljudmi. Mafijska združba je dolgo delovala skrito pred javnostjo, pozornost pa je vzbudila leta 2015 s pogrebom enega od mafijskih botrov, ko je helikopter na svojce spustil cvetne lističe vrtnic.

Politika je tedaj napovedala boj proti združbi. Julija lani so tako v luksuznih vilah aretirali 33 njenih članov, novembra lani pa so klanu zasegli osem nezakonito zgrajenih luksuznih vil, ki so jih zatem porušili.