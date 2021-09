V Angliji poživitveni odmerek proti covid-19 od prihodnjega tedna dalje

Na Cipru je bilo doslej s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 80 odstotkov odraslih prebivalcev, polno cepljenih jih je 76 odstotkov. Ciprski minister za zdravje Mihalis Hadjipantela je danes pohvalil odgovorno ravnanje sodržavljanov in dodal, da odstotek cepljenih omogoča, da na Cipru z optimizmom zrejo v prihodnost.

Minister Hadjipantela je še izpostavil, da je država presegla cilj na evropski ravni, to pa ji bo tudi omogočilo, da bosta ciprsko gospodarstvo in družba še naprej ostala odprta, Ciprčanom pa bo prizaneseno s ponovnimi strogimi protikoronskimi ukrepi.

Na Cipru sicer nameravajo še okrepiti kampanjo cepljenja proti covid-19, tako da bi odstotek cepljenih odraslih prebivalcev še narasel. Cepijo tudi s poživitvenim odmerkom, ki je na voljo starejšim od 65 let in ranljivim skupinam.

Na Cipru je polno cepljenih tudi 32,5 odstotka najstnikov, starih 16 in 17 let, ter 13,4 odstotka starih od 12 do 15 let.