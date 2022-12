V Albaniji osvobodili zadnjega "medveda iz gostilne"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko je s pomočjo anestetikov od Tirane do Arbesbacha skozi Severno Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko potoval 44 ur. (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Po več kot 20 letih v ujetništvu je zadnji albanski "medved iz gostilne" po imenu Marko varno prispel v svoj novi dom, zavetišče za živali v Avstriji. Tako imenovane medvede iz gostilne so v Albaniji običajno zapirali v kletke poleg restavracij ali hotelov, kjer so bili atrakcija za goste in turiste.

Leta 2016 je nato mednarodna organizacija Štiri tačke začela s kampanjo "Najbolj žalosten medved" za osvoboditev in premestitev več kot 30 medvedov, ki so jih uporabljali za razstavljanje pred gosti in turisti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zadnji med njimi je bil 24-letni rjavi medved Marko, ki so ga ta mesec iz restavracije Medvedja miza v Tirani preselili v zavetišče za medvede v mestu Arbesbach v Avstriji.

Medved Marko se je spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami

Po navedbah organizacije Štiri tačke se je Marko v ujetništvu spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami. Bil je debel, imel je polomljene zobe in krče v nogah, kazal je tudi znake tesnobe.

Vse to so bile posledice življenja v sto kvadratnih metrov veliki kletki z betonskimi tlemi in neustrezno prehrano. Poleg tega "medvedi iz gostilne" niso nikoli mogli spati zimskega spanca.

Od Tirane do Arbesbacha potoval 44 ur

Marko je s pomočjo anestetikov od Tirane do Arbesbacha skozi Severno Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko potoval 44 ur. "Med potjo smo imeli redne odmore, da ga je spremljevalni veterinar lahko pregledal in ga nahranil s sadjem in zelenjavo," je povedala koordinatorka reševalnega projekta Magdalena Scherk-Trettin.

"Potem ko so ga dvajset let hranili predvsem z ostanki hrane iz restavracije in kruhom, je nerad sprejel zelenjavo, a je z užitkom jedel grozdje," je dodala.

V leta 1988 odprtem zavetišču v Arbesbachu se bo Marko pridružil trem rešenim medvedom, ki živijo v naravnem okolju na 14 tisoč kvadratnih metrih.