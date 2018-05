Napadli črnogorsko preiskovalno novinarko #video

V črnogorski prestolnici so v torek zvečer napadli novinarko črnogorskega časnika Vijesti Olivero Lakić. Neznani napadalec je 49-letno novinarko, ki je preiskovala korupcijo v Črni gori, pred njenim domom v Podgorici ustrelil v nogo in pobegnil. Lakićeva ni v smrtni nevarnosti, ima pa strelno rano pod levim kolenom.

Policija je sporočila, da v zvezi z napadom na 49-letno novinarko išče tri moške, osumljene napada. Ob tem je objavila opis enega od osumljencev, motiva za napad pa ni objavila. Po napadu je na ceste poslala patrulje, ki so opravljale nadzor nad vstopom in izstopom iz mesta, nekatere ulice so zaprli.

Ranjena novinarka Olivera Lakić: Sačekali je ispred zgrade i pucali u nogu! - https://t.co/8Kkd7CPcZx pic.twitter.com/hYTkCHYxjj — Volim Podgoricu (@VOLIMPODGORICU) May 8, 2018

Lakičeva je dolgoletna novinarka časnika Vijesti, kritičnega do zdajšnjega predsednika in nekdanjega premierja Mila Đukanovića. Piše o kriminalu in nezakoniti proizvodnji tobaka. Napadli so jo že leta 2012, večkrat pa so ji zaradi njenega dela grozili, tako da je skoraj tri leta živela pod policijsko zaščito.

Oskrbeli so jo v kliničnem centru v Podgorici

Glavni urednik časnika Vijesti Mihailo Jovović je dejal, da so jo storilci verjetno pričakali pred vhodom njenega doma, kjer so jo pred šestimi leti že pretepli. "Nimam besed. Kam to še lahko pelje, do kdaj se bo to še dogajalo v Črni gori," se je vprašal Jovović.

Oskrbeli so jo v kliničnem centru v Podgorici. Pozneje je dežurni zdravnik Aleksandar Vulić za javnost povedal, da jo bodo še nekaj časa zadržali na zdravljenju. Vrhovni državni tožilec Ivica Stanković je zatrdil, da bo tožilstvo v sodelovanju s policijo storilo vse, da bodo napadalci razkrinkani.