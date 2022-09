Uradno: v desetih letih na Hrvaškem za deset odstotkov manj prebivalcev

Na Hrvaškem so objavili uradne rezultate popisa prebivalstva, ki so ga opravili letos. Hrvaška ima tako uradno 3.871.833 prebivalcev oziroma 413.056 (9,64 odstotka) ljudi manj kot pred desetimi leti, ko je bil opravljen zadnji popis. Hrvaška pa je tudi starajoča se družba, skoraj polovica prebivalcev (43,83 odstotka) je namreč starejša od 50 let.

Največ prebivalcev Hrvaške se je v popisu izreklo za Hrvate (91,63 odstotka), poroča Index.hr. Sledijo Srbi (3,2 odstotka), Bošnjaki (0,62 odstotka), Romi (0,46 odstotka) … Ljudi, ki so se izrekli za Slovence, ni bilo dovolj, da bi jih lahko statistično obravnavali.

Vse manj katolikov

Med verniki še vedno prevladujejo katoliki, teh je glede na popis 78,97 odstotka prebivalstva. Je pa katoliška cerkev v zadnjih desetih letih izgubila veliko vernikov, saj je še pred desetletjem 86 odstotkov prebivalstva trdilo, da so katoliki. Vendar na udaru ni samo katoliška cerkev. Pred desetimi leti se je za verujoče osebe na Hrvaškem izreklo 91,37 odstotka prebivalstva, v letošnjem letu pa samo še 87,93 odstotka prebivalstva.

Konec cirilice v Vukovarju?



Število Srbov v mestu Vukovar, kjer so med vojno v 90. letih potekali hudi boji med Hrvati in Srbi, je padlo pod 30 odstotkov. To je pomembno zaradi dejstva, ker hrvaški zakoni priznavajo pravice narodnih manjšin, če je predstavnikov slednje več kot 30 odstotkov celotnega prebivalstva. Zaradi tega se lahko zgodi, da bodo v Vukovarju umaknili med drugim tudi napise v cirilici, za kar si ekstremno desni del hrvaške politike zavzema že desetletja. Občina Vukovarja je sicer v zadnjih desetih letih izgubila največ prebivalcev na Hrvaškem. Umrla ali izselila se je kar petina ljudi, ki so še leta 2011 živeli v Vukovarju.

Hrvati se ne bi vrnili v domovino, tudi če jim plačajo

Vlada Andreja Plenkovića je katastrofalno demografijo dala na seznam največjih izzivov, s katerimi se spopada Hrvaška. Zato so lani vsem izseljencem ponudili denar (do 200 tisoč kun oziroma okoli 26.500 evrov), če se vrnejo v domovino. Pričakovali so, da bo priložnost izkoristilo do 4.500 ljudi, vendar se je v prvem mesecu od začetka programa prijavila le ena oseba.

Ni več mladih? Na Hrvaškem zapolnili le tretjino razpisanih mest na fakultetah.



Na jesenskem vpisnem roku so hrvaške univerze razpisale skoraj 15 tisoč prostih mest za 779 različnih dodiplomskih študijskih programov, poroča Al Jazeera. Vendar je bil odziv veliko slabši od pričakovanj. Prijavilo se je namreč le 5.746 posameznikov, od tega je pogoje za vpis v izbrani študijski program izpolnjevalo 4.005 prijaviteljev. Najbolj priljubljena dodiplomska programa sta študij igre na akademiji dramske umetnosti in študij poslovne ekonomije na ekonomski fakulteti zagrebške univerze.