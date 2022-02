Umrla je indijska superzvezdnica Lata Mangeshkar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starosti 92 let je danes umrla indijska superzvezdnica Lata Mangeshkar, ki so jo milijoni klicali indijski slavček.

Pri 92 letih je danes umrla indijska superzvezdnica Lata Mangeshkar, ki so jo milijoni klicali indijski slavček in je desetletja prevladovala v bollywoodski glasbi. Njen glas in melodije so prepoznavna značilnost indijske kinematografije, saj so se pojavile v več kot tisoč filmih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pevka je umrla v bolnišnici v Mumbaju, potem ko so jo 11. januarja sprejeli na enoto za intenzivno nego s simptomi covid-19. Oblasti so napovedale državni pogreb in dvodnevno državno žalovanje.

"Prihodnje generacije si jo bodo zapomnile kot zagovornico indijske kulture, njen melodični glas je imel neprimerljivo sposobnost očarati ljudi," je dejal indijski premier Narendra Modi.

"Imela je širok razpon in bila zmožna izvesti zapletenejše melodije kot prejšnji neizurjeni pevci," je povedal indijski skladatelj Anil Biswas.

Njen glas je bil prisoten v številnih bollywoodskih uspešnicah

Lata Mangeshkar se je rodila leta 1929 v Indoreju v osrednji Indiji. Z glasbo se je začela ukvarjati zgodaj, že pri petih letih je namreč pela v gledaliških uprizoritvah svojega očeta. Ko je bila stara 13 let, je oče umrl in primorana je bila prevzeti vlogo skrbnice za štiri mlajše brate in sestre. Družina se je leta 1945 preselila v Mumbaj.

Tam je nadaljevala kariero pevke za playback - zapela je skladbe, ki so jih nato posnemali igralci. Njen glas je kmalu postal stalnica bollywoodskih uspešnic. Skupaj z mlajšo sestro Asho Bhonsle je več kot pol stoletja prevladovala v bollywoodski glasbi, mnogi pa jo štejejo za največjo playback pevko indijske filmske industrije.

Njen opus je vključeval nabožne in klasične albume ter obsega okoli 27 tisoč pesmi v več deset jezikih, vključno z angleščino, ruščino, nizozemščino in svahilijem.

Prejela je najvišje civilno priznanje Indije

Lata Mangeshkar je bila leta 2001 nagrajena z Bharat Ratno, najvišjim civilnim priznanjem Indije, leta 2009 pa je prejela francosko legijo časti kot priznanje za njen prispevek k indijski glasbi in kinematografiji.