Na prestolu že 70 let. Takole je praznovala kraljica Elizabeta II. #foto

Obletnico je sicer v ožjem krogu povabljencev že zabeležila v soboto, ko je na sprejemu v rezidenci v Sandringhamu na vzhodu Anglije pripravila sprejem. V enem redkih nastopov v javnosti v zadnjem času je bila 95-letna kraljica vidno dobre volje. Kramljala je s povabljenci in na koncu tudi razrezala torto.

Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI.



Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth in the early hours of 6 February 1952.



📸 Dorothy Wilding @RCT pic.twitter.com/eBfSmjO8SD