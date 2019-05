Umrl je Niki Lauda

"Z veliko žalostjo sporočamo, da se je naš ljubljeni Niki mirno poslovil v krogu družine," so uvodoma sporočili njegovi najbližji. "Njegovi dosežki tako v športu kot tudi v podjetništvu bodo ostali nepozabni. Njegova želja po akciji, neposrednost in pogum bodo ostali nepozabni. Bil je zgled za vse nas. Bil je ljubeč mož, oče in dedek. Pogrešali ga bomo," so še zapisali.

Nika Lauda je svoje tri naslove svetovnega prvaka osvojil v letih 1975, 1977 in 1984 in je bil kot voznik izjemno cenjen. Dva naslova jeosvojil kot voznik Ferrarija in enega za moštvo McLaren.