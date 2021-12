Umrl je nekdanji grški predsednik Papuljas

V starosti 92 let je danes umrl nekdanji grški predsednik Karolos Papuljas. Grčijo je vodil med letoma 2005 in 2015, torej tudi na vrhuncu gospodarske krize.

"Z žalostjo se še zadnjič poslavljamo od Karolosa Papuljasa," je ob smrti sporočila aktualna grška predsednica Katerina Sakelaropulu. Zahvalila se mu je, ker je "odločno branil socialno kohezijo in narodno enotnost", poroča francoska tiskovna agencija AFP, piše STA.

Odpovedal se je svoji plači

V znak solidarnosti z "žrtvovanjem ljudi" se je sicer kot eden prvih grških politikov odpovedal svoji plači.

Rodil se je leta 1929 v mestu Ioannina na severozahodu Grčije. V mladosti je bil državni prvak v skoku s palico in tudi član odbojkarske reprezentance.

Kasneje je študiral pravo v Atenah, Italiji in Nemčiji ter leta 1963 postal odvetnik. Med diktaturo v Grčiji, ki je trajala od leta 1967 do 1974, se je zatekel v Nemčijo in bil med soustanovitelji socialističnega gibanja Pasok. To je kasneje postalo ena glavnih političnih sil v Grčiji po diktaturi.

Papuljas je bil med letoma 1977 in 2000 poslanec grškega parlamenta. Dvakrat je vodil tudi zunanje ministrstvo.