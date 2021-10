Zaradi zapletov s covid-19 je umrl Colin Powell

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi covida-19 je umrl Colin Powell, nekdanji ameriški zunanji minister in poveljnik vojske. V svoji bogati karieri je kot stotnik sodeloval v vojni v Vietnamu ter kasneje postal poveljnik ameriške vojske in prvi temnopolti zunanji minister ZDA. Njegov mandat je zaznamovala predvsem invazija na Irak, ki se ji je, kot je kasneje pripovedoval, želel na vsak način izogniti, a se je izkazala za neizogibno. Priznal je tudi, da so med posredovanjem v Iraku naredili hude napake.

" 84- letni Powell je bil polno cepljen. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju v nacionalnem zdravstvenem centru Walter Reed za skrbno zdravljenje. Izgubili smo izjemnega in ljubečega moža, očeta, dedka in odličnega Američana," je povedala družina Powell.

Colin Luther Powell se je rodil 5. aprila 1937 v Harlemu v New Yorku pri jamajških priseljencih. Po odraščanju v južnem Bronxu je Powell obiskoval šolo na City College v New Yorku, kjer je sodeloval pri ROTC. Vodil je ekipo za natančne vaje in dosegel najvišji čin, ki ga ponuja korpus, kadetski polkovnik.

Pomembno vlogo je imel v Južnem Vietnamu

Po diplomi leta 1958 je vstopil v ameriško vojsko, v šestdesetih letih pa je dvakrat obiskal Južni Vietnam. Po napredovanju v kapitana je leta 1962 prejel naročila za Vietnam, kjer je bil višji taktični svetovalec 2. bataljona, 3. pehotnega polka in 1. divizije vojske Republike Vietnam. Ta enota je izvajala operacije proti vstaji proti vietnamskim komunistom v zelo sporni dolini A Shau blizu meje z Laosom. Powell je med to turnejo svetoval trem zaporednim vietnamskim poveljnikom, bil je dvakrat ranjen, tudi med strmoglavljenjem helikopterja, v katerem je rešil dva vojaka.

Bil je prvi temnopolti zunanji minister ZDA

Od leta 1987 do 1989 je bil svetovalec za nacionalno varnost nekdanjega predsednika Ronalda Reagana, od leta 1989 pa predsednik Združenega štaba pri nekdanjem predsedniku Georgeu HW Bushu.

Leta 2001 je bil potrjen za zunanjega ministra nekdanjega predsednika Georgea Busha. Postal je prva temnopolta oseba v zgodovini ZDA, ki je prevzela to vlogo. Takrat je postal tudi najvišji uradnik črne rase v zgodovini ZDA.

Z napadom na Irak si je pridobil zaupanje in zlato medaljo

Med prvo zalivsko vojno leta 1991, ki jo je po iraški zasedbi Kuvajta sprožil ameriški predsednik George Bush starejši, je bil eden glavnih "obrazov" te vojne. Čeprav Powell sprva ni želel uporabiti ameriških vojakov, ko je Irak napadel Kuvajt leta 1990, je postal eden najbolj zaupanja vrednih predstavnikov uprave, ko je končno prišel napad na vojsko Sadama Huseina. "Najprej ga bomo odrezali. Nato ga bomo ubili," je takrat na tiskovni konferenci slavno dejal Powell, ki je govoril o iraški vojski.

Po napadu je Powell postal nekakšen narodni heroj, ki je v prvih nekaj letih po vojni užival 71 -odstotno naklonjenost. Njegova prizadevanja med vojno so mu prinesla tudi dve vidni nagradi: zlato medaljo kongresa marca 1991 "v priznanje za njegovo izjemno uspešnost pri načrtovanju in usklajevanju" odziva ZDA na invazijo na Irak ter predsedniško medaljo svobode.

Powell: Mislim, da je bila operacija napačna, zelo napačna.

Leta 2003 se je znašel v zgodbi, ki je omadeževala njegov ugled. Februarja 2003 je namreč v Varnostnem svetu Združenih narodov utemeljeval potrebo napada na Irak, ker da ima zaloge orožja za množično uničevanje. Kasneje se je izkazalo, da so bili dokazi, ki jih je predstavljal, lažni in prirejeni. So pa na tej podlagi ZDA z zavezniki marca tistega leta sprožile napad na Irak.

Powell je sicer dolgo okleval pred napadom na Irak, ki pa so ga v Bushevi administraciji zelo glasno zagovarjali. Na koncu ga je kljub lastnim pomislekom podprl tudi sam in opravil govor v VS ZN, ki se je potem zapisal v zgodovino.

Da je bil ta govor velik madež za ZDA in za njegovo kariero, je kasneje priznal tudi Powell sam. "Moje osebno prepričanje je bilo, da smo po zavzetju Bagdada naredili strašne strateške napake," je dejal in opozoril zlasti na razpustitev iraške vojske. "Mislim, da je bila operacija napačna, zelo napačna. Bilo je boleče. Še vedno je," je dejal.