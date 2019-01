Umrl človek, ki je v letalstvu sprožil revolucijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegova letalska družba, ustanovljena leta 1967, je sprva ponujala nizkocenovne lete med teksaškimi mesti Houston, Dallas in San Antonio. V prvih letih se je na sodišču boril s konkurenco, ki je želela prepovedati delovanje družbe. Sodišče je na koncu razsodilo v njegov prid.

Katere novosti je uvedel?

Njegov poslovni model je med drugim vseboval poceni letalske vozovnice za lete, na katerih potniki niso imeli rezerviranega točno določenega sedeža. Poleg tega je bil čas med pristankom in odhodom letala krajši kot pri drugih letalskih družbah, kabinsko osebje pa je po letalu pobiralo smeti.

Dnevno opravijo več kot štiri tisoč letov

Vse te novosti so nekatere druge nizkocenovne letalske družbe, kot sta Ryanair in Easyjet, prevzele šele čez desetletja. Southwest Airlines je medtem do danes postala največja letalska družba na svetu. Dnevno opravijo več kot štiri tisoč letov, poroča BBC.