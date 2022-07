Lukašenko obtožuje Ukrajino #vŽivo

129. dan ruske invazije na Ukrajino. Proruski separatisti v Ukrajini so danes po navedbah ruskih virov sporočili, da so "popolnoma obkolili" ključno mesto Lisičansk v regiji Lugansk na vzhodu države. Ukrajinska vojska po drugi strani trdi, da mesto ni obkoljeno in da v njem še vedno potekajo spopadi. Iz južnega dela Ukrajine poročajo o nočnih napadih ruske vojske. Američani pa menijo, da ima Rusija premalo vojakov na osvojenih območjih in da se okupatorska vojska sooča z močnim odporom ukrajinskih partizanov. Dan po tem, ko so se ruske enote umaknile s Kačjega otoka v Črnem morju, je Ukrajina Moskvo obtožila tudi tega, da je na strateško pomembno ukrajinsko vojaško oporišče odvrgla fosforne bombe.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



19.20 Lukašenko obtožil Ukrajino izstreljevanja raket na Belorusijo

16.05 Proruski separatisti naj bi obkolili Lisičansk, Kijev njihove navedbe zanika

11.08 Ukrajina: Ubitih že več kot 35 tisoč ruskih vojakov

09.08 Rusi nad Kačji otok s fosfornimi bombami

08.35 ZDA: Rusi nimajo dovolj vojakov, da bi zadržali nadzor nad regijo Herson

07.52 Odesa tarča ruske vojske

07.11 Rusija se pripravlja na "mobilizacijo gospodarstva"

19.20 Lukašenko obtožil Ukrajino izstreljevanja raket na Belorusijo

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes sporočil, da je beloruska vojska sestrelila rakete, ki so bile po njegovih besedah izstreljene iz Ukrajine nad Belorusijo.

"Provocirajo nas. Povedati vam moram, da je pred približno tremi dnevi Ukrajina poskušala napasti vojaške cilje v Belorusiji. Hvala bogu so naši protiletalski sistemi Pantsir prestregli vse rakete, ki so jih izstrelile ukrajinske sile," je Lukašenko dejal po poročanju državne tiskovne agencije Belta.

Do današnjih obtožb s strani Lukašenka prihaja po tem, ko so se v zadnjem času začela pojavljati ugibanja, da se Minsk vse bolj vpleta v konflikt med Kijevom in Moskvo.

16.05 Proruski separatisti naj bi obkolili Lisičansk, Kijev njihove navedbe zanika

Proruski separatisti v Ukrajini so danes po navedbah ruskih virov sporočili, da so "popolnoma obkolili" ključno mesto Lisičansk v regiji Lugansk na vzhodu države. Ukrajinska vojska po drugi strani trdi, da mesto ni obkoljeno in da v njem še vedno potekajo spopadi.

"Ljudska milica v Lugansku in ruske sile so danes zasedle zadnje strateške položaje, kar nam omogoča potrditev dejstva, da je Lisičansk popolnoma obkoljen," je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal tiskovni predstavnik separatističnih sil Andrej Maročko.

"V okolici Lisičanska divjajo spopadi. Na srečo mesto ni obkoljeno in je pod nadzorom ukrajinske vojske," je za ukrajinsko televizijo povedal tiskovni predstavnik ukrajinske nacionalne garde Ruslan Mužičuk in tako zanikal izjavo predstavnika separatističnih sil v Lugansku.

Zavzetje mesta bi Rusom omogočilo, da bi prodrli še globlje v vzhodno regijo Donbas, ki je postala glavni fokus njihove ofenzive. Na drugi strani reke Severski Donec so Rusi prejšnji teden zavzeli bližnje mesto Severodoneck.

Ob tem je tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov danes sporočil, da so ruske sile uničile dve skladišči orožja v bližini mesta Mikolajiv na jugu države, eno skladišče orožja pa naj bi uničili tudi na vzhodu v bližini mesta Harkov.

Moskva medtem ni komentirala ukrajinskih obtožb, da je ruska vojska odvrgla fosforne bombe na Kačji otok v Črnem morju, niti obtožb o streljanju na stanovanjske stavbe s prepovedanim kasetnim strelivom.

Ukrajinski uradniki so namreč Rusijo danes obtožili, da je v napadih na mesto Slovjansk na vzhodu države uporabila kasetno strelivo. Kasetne rakete in bombe v zraku nad ciljem eksplodirajo in sprostijo veliko manjših eksplozivnih naprav. Njihova uporaba je v skladu z mednarodno konvencijo nezakonita.

"Nočni napadi so zadeli civilna območja, kjer ni vojaških objektov," je župan mesta Slovjansk Vadim Ljah zapisal v sporočilu na družbenem omrežju Telegram. Po njegovih besedah so bili ubiti štirje ljudje, sedem jih je bilo ranjenih.

Iz Kijeva so danes sporočili, da ruske sile nadaljujejo napade vzdolž celotne fronte v vzhodni Ukrajini. Informacije z območij spopadov v Ukrajini je sicer težko ali nemogoče neodvisno preveriti.

11.21 "Škoti naj prosijo za pomoč ruske hekerje. Pomagali so Trumpu."

"Škoti naj prosijo za pomoč ruske hekerje. Pomagali so Trumpu," je na ruski televiziji dejal poslanec Dume Evgenij Popov. Po njegovih besedah bi ruski hekerji zagotovo pomagali Škotom na referendumu za neodvisnost, ki ga lokalna vlada napoveduje za prihodnje leto.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma member Evgeny Popov, who is also the host of the state TV show 60 Minutes, says that Scotland, seeking to hold a referendum on Scottish independence, "should reach out to Russian hackers for help —after all, they helped to elect Trump." pic.twitter.com/3bhV220qlH — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 2, 2022

11.08 Ukrajina: Ubitih že več kot 35 tisoč ruskih vojakov

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je objavilo lastne ocene izgub ruske vojske. Življenje je v invaziji po trditvah Ukrajincev izgubilo že več kot 35 tisoč ruskih vojakov, uničenih je bilo več kot 1.500 tankov ter več kot 200 vojaških lovcev.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 2, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qsmbuNQ4wg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2022

09.08 Rusi nad Kačji otok s fosfornimi bombami

Dan po tem, ko so se ruske enote umaknile s Kačjega otoka v Črnem morju, je Ukrajina Moskvo obtožila tudi tega, da je na strateško pomembno ukrajinsko vojaško oporišče odvrgla fosforne bombe.

Dva poleta bojnih letal Su-30, ki so odvrgla fosforne bombe, sta bila nad otokom izvedena iz smeri ruskega Krimskega polotoka, je v petek na družbenem omrežju Telegram zapisal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni.

Ruska vojska je v četrtek umaknila svoje sile s Kačjega otoka, kar je Moskva opisala kot "gesto dobre volje", Kijev pa je umik ruskih sil z otoka, ki so ga sicer zavzele drugi dan vojne, označil za ukrajinsko zmago.

Kačji otok leži približno 35 kilometrov od delte reke Donave in je bil kot ukrajinska obmejna postojanka že pred začetkom vojne definiran kot vojaško območje z omejenimi možnostmi gibanja.

08.53 Ukrajina Rusijo obtožuje namernih napadov na civiliste

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ruski raketni napad na stanovanjski blok v regiji Odesa, v katerem je v petek umrlo najmanj 21 ljudi, ni bil nesreča, temveč je po njegovem do tega prišlo namerno.

Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo 21 ljudi, še 40 pa jih je bilo ranjenih. Žal se število smrtnih žrtev povečuje, je dejal Zelenski. "Šlo je za povsem navadno stanovanjsko stavbo, v kateri je živelo približno 160 ljudi," je dejal v videosporočilu v petek zvečer.

08.35 ZDA: Rusi nimajo dovolj vojakov, da bi zadržali nadzor nad regijo Herson

ZDA menijo, da ruska vojska nima dovolj vojakov, da bi zadržala nadzor nad ukrajinsko regijo Herson, poroča CNN. Po podatkih Američanov se Rusi soočajo z močnim odporom lokalnega prebivalstva, ki se je organiziralo v partizanske celice ter pričelo napadati okupatorske sile.

08.12 Rusi zavzeli rafinerijo, Ukrajinci odbili napad na tovarno

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je sporočil, da je naftna rafinerija v ukrajinskem mestu Lisičansk, kjer so v zadnjih dneh potekali hudi boji, zdaj v rokah ruskih vojakov in proruskih separatistov. Ukrajinska stran je v petek sicer navedla, da se spopadi na tem območju nadaljujejo.

Ukrajinski generalštab je ob tem sporočil, da so ukrajinske enote uspešno odbile ruski napad na tovarno v bližini Lisičanska, medtem ko so bili ukrajinski vojaški položaji v petek podvrženi močnemu ruskemu obstreljevanju vzdolž celotne frontne črte na vzhodu in jugu Ukrajine.

07.52 Odesa tarča ruske vojske

Strateško pomembno mesto na obali Črnega morja Odesa je bilo ponoči tarča ruskega obstreljevanja, poroča BBC. "Po mestu se slišijo eksplozije. Ostanite v zakloniščih," je someščanom prek Telegrama svetoval župan Odese Oleksandr Senkevič. Odesa sicer ni bilo edino mesto, kjer so ponoči zvonili alarmi. O eksplozijah poročajo iz skoraj celotne regije Mikolajiv, ki se nahaja vzhodno od Odese na obali Črnega morja.

07.11 Rusija se pripravlja na "mobilizacijo gospodarstva"

"Kremelj se pripravlja na mobilizacijo domačega gospodarstva," je objavil ameriški Inštitut za vojne študije. S posebnim zakonom želi ruska vlada gospodarstvo prisiliti v proizvodnjo stvari, potrebnih za "oskrbovanje posebne vojaške in protiteroristične operacije". Kako bo to izgledalo v praksi, ni znano.