Pomembnejši dogodki:



7.37 Ukrajina zavzela še eno vas v bližini Bahmuta

Ukrajinske oblasti so v nedeljo sporočile, da so njihove sile ponovno zavzele vas Kliščivka, ki leži južno od mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu države. Vas so zavzele le nekaj dni po tem, ko je ukrajinska vojska osvobodila vas Andriivka, ravno tako južno od Bahmuta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kliščivka je bila očiščena Rusov," je na družbenih omrežjih sporočil poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski. Zavzetje vasi je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Kijev pripravlja novo obrambno strategijo za Ukrajino, pri kateri bosta v ospredju zračna obramba in artilerija.

Klishchiivka. I thank our warriors for liberating our land.



The 80th Air Assault, 5th Assault, and the renowned 95th Air Assault brigades, as well as the National Police's "Fury" Assault Brigade.



I thank everyone who is standing strong from Kupiansk to the left bank of Kherson! pic.twitter.com/ZkLakPhMOH