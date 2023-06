Ukrajina v pričakovanju povabila v zvezo Nato #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



6.39 Ukrajina v pričakovanju povabila v zvezo Nato

8.02 Prigožin ostro obtožuje ruske oblasti, češ da zavajajo Ruse

Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je obtožil Moskvo, da je zavajala Ruse glede poteka ukrajinske ofenzive, in opozoril na napredek Ukrajine na fronti, poroča AFP.

"Zavajajo rusko ljudstvo, je dejal v zvočnem sporočilu, ki so ga objavili njegovi tiskovni predstavniki. Številne vasi, vključno s Pjatihatki, so bile izgubljene, je dejal Prigožin in dodal, da so bili ogromni kosi ozemlja predani sovražniku. Dejal je, da na bojišču primanjkuje orožja in streliva, in da Moskva to skriva pred Rusi.

"Nekega dne se bo Rusija zbudila in ugotovila, da je bil Krim predan Ukrajini," je dejal Prigožin.

Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika, je dejal, da bodo Ukrajinci demoralizirani, če Nato na vrhu, ki bo potekal 11. in 12. julija, ne bo sprejel "močne" odločitve. Meni tudi, da je Ukrajina že na bojišču pokazala, da je pripravljena na vstop v Nato.

"Pričakujemo, da bo Ukrajina povabljena v Nato z odprtim datumom," je dejal Jermak na spletnem seminarju možganskega trusta Atlantic Council.

Predsednik Volodimir Zelenski se močno zavzema za članstvo Ukrajine v Natu, a je tudi dejal, da razume, da je nemogoče vstopiti, medtem ko divja vojna.

Jermak je dejal, da potekajo posvetovanja med ZDA in Ukrajino o ukrepih, ki jih bodo voditelji Nata odobrili v Vilni za krepitev varnosti Ukrajine, dokler ta ne bo deležna Natovega jamstva v kolektivni varnosti.

Zavezniki Kijeva so razdeljeni glede tega, kako hitro naj se Nato razširi v Ukrajino, pri čemer so nekatere zahodne vlade previdne glede kakršne koli poteze, ki bi lahko zavezništvo približala vojni z Rusijo.

Ukrajinske sile so sprožile protiofenzivo na jugovzhodu, da bi ponovno zavzele dele okupirane države, Rusija pa je pred tem močno utrdila svoje položaje.