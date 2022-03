Enaintrideseti dan vojne v Ukrajini. Tamkajšnji obveščevalci trdijo, da želi Rusija napadeno državo razdeliti na dva dela po vzoru Severne in Južne Koreje. V obleganem Mariupolu trupla ubitih civilistov odlagajo pri posebej za to vzpostavljenih zbirnih centrih, prizori spominjajo na tiste iz koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zahodne vlade pozval, naj njegovi državi dobavijo letala, tanke in protiraketne obrambne sisteme. V soboto je bilo mesto Lviv na zahodu Ukrajine napadeno z močnim raketnim ognjem, kar je tamkajšnji župan označil za pozdrav predsedniku Bidnu. Ruske sile medtem še naprej napadajo cilje po vsej Ukrajini, vključno z napadi na številna gosto poseljena civilna območja.

Dnevni pregled dogajanja:



18:05 Rusija želi Ukrajino razdeliti na dva dela

17:49 Orban napadel "igralca" Zelenskega

16:50 Ruska vojska trdi, da je v Lvovu uničila skladišče goriva

16:08 Ukrajina poziva k bojkotu francoskega trgovca Auchan

15:50 Ruske sile popolnjujejo enote za nadomestitev izgub

15:31 Ukrajina evropskim državam ponudila v uporabo skladišča plina

15:15 Prizori iz Mariupola spominjajo na prizore iz nacističnih taborišč smrti

13.45 V Černigivu brez hrane, vode, elektrike in gretja

13.17 V Lugansku morda referendum o pridružitvi Rusiji

12.05 Koncert v ukrajinskem Harkovu

9.18 Biden s komentarjem, da Putin ne more ostati na oblasti, povzročil ostre kritike

8.33 Zelenski: Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo?

6.30 Rusi še naprej napadajo civilne cilje

6.15 Skrb vzbujajoč pozdrav Putina Bidnu

18:05 Rusija želi Ukrajino razdeliti na dva dela

Ker ima Rusija velike težave z okupacijo Ukrajine, saj so ji večji preboji in zasedbe mest do zdaj uspele le v vzhodnem delu države, se je Putin odločil, da Ukrajino razdeli na dva dela po vzoru Severne in Južne Koreje, je danes po poročanju tujih medijev zatrdil vodja ukrajinskih vojaških obveščevalcev Kirilo Budanov.

Del Ukrajine, v katerem naj bi oblast v skladu z napovedmi Budanova prevzela Rusija, najverjetneje obsega vsaj proruski regiji Doneck in Lugansk. Budanov je sicer posvaril, da ukrajinska vojska ne bo dopustila nadaljnjega ruskega prisvajanja ukrajinskega ozemlja in da naj se ruski vojaki, ki ga bodo poskusili zasesti, pripravijo na boj za preživetje. "Začenja se sezona gverilskega safarija," je dejal.

17:49 Orban napadel "igralca" Zelenskega

Zelenski je v noči na petek v nagovoru voditelje članic EU, ki so zasedali v Bruslju, močno kritiziral Viktorja Orbana in od njega zahteval, da se jasno opredeli, na kateri strani v konfliktu med Rusijo in Ukrajino je Madžarska. Državo je pozval, naj neha oklevati pri sankcijah in dopusti prevoz orožja čez svoje ozemlje.

Orban je že v petek zavrnil zahteve Zelenskega, danes pa je to ponovil tudi v pogovoru za madžarski nacionalno radio. Foto: Reuters

Zahteve Zelenskega niso v skladu z interesi Madžarske, ki bo še naprej nasprotovala prepovedi uvoza ruskih energentov in ne bo dovolila prevoza orožja čez svoje ozemlje. Bo pa še naprej pomagala ukrajinskim beguncem, je danes pojasnil Orban.

A hkrati se je posmehoval poklicu Zelenskega, ki je bil pred izvolitvijo na položaj predsednika Ukrajine igralec. "Jaz sem jurist in živim z znanjem, ki sem ga pridobil v svetu prava. Če si pa igralec, pa deluje v skladu z znanjem, ki ga je pridobil kot igralec," je izjavil madžarski premier.

Toda Orban se je v tej kritiki povsem očitno uštel. Zelenski je namreč prav tako diplomirani pravnik. Leta 2000 je diplomiral na Nacionalni ekonomski univerzi, je Orbana danes spomnil spletni portal Telex.hu.

16:50 Ruska vojska trdi, da je v Lvovu uničila skladišče goriva

Ruske oborožene sile so v soboto med obstreljevanjem zahodnega ukrajinskega mesta Lvov uničile veliko skladišče goriva, ki je oskrbovalo ukrajinsko vojsko na zahodu države in v bližini Kijeva, je danes zatrdil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

The oil depot in #Lviv, which was hit by a rocket the day before, has been completely destroyed.



This was reported by the head of the city administration Maxim Kozitsky. pic.twitter.com/Eax4Vd1T13 — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022

16:08 Ukrajina poziva k bojkotu francoskega trgovca Auchan

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je danes pozval k svetovnemu bojkotu francoskega trgovskega velikana Auchan. Direktor Auchana Yves Claude je namreč ta teden zagovarjal odločitev podjetja, da ostane v Rusiji, in se pri tem skliceval na potrebo po ohranitvi delovnih mest.

"Očitno je izguba delovnih mest v Rusiji pomembnejša od izgube življenj v Ukrajini. Če Auchan ignorira 139 ukrajinskih otrok, umorjenih v tem mesecu ruske invazije, mi ignorirajmo Auchan in vse njegove izdelke," je Kuleba zapisal na Twitterju.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2022

15:50 Ruske sile popolnjujejo enote za nadomestitev izgub

Ruske sile v Ukrajini izvajajo popolnjevanje enot, da bi nadomestili velike izgube v bojih, so danes sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Veliko ruskih vojakov, ki so nameščeni v Belorusiji, se zato premikajo proti Ukrajini, navajajo.

Ruska vojska še naprej napada cilje v Ukrajini, so sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Skušajo zavzeti mesto Černigiv na severu države, na jugovzhodu pa še naprej potekajo boji za mesta Rubižne pri Lugansku, Severodoneck in Mariupolj. Ukrajinske sile pa so tudi zavzele nazaj mesto Trostjanec pri Sumiju na severovzhodu države, so še sporočili iz generalštaba. Foto: Guliver Image

15:31 Ukrajina evropskim državam ponudila v uporabo skladišča plina

Ukrajina je evropskim državam ponudila svoja podzemna skladišča za shranjevanje zemeljskega plina, da bi si lahko nakopičile strateško rezervo goriva, medtem ko si prizadevajo zmanjšati uvoz iz Rusije. Ukrajinski minister za energijo Herman Halušenko je poudaril, da Ukrajina ostaja zanesljiva partnerica Evrope na področju energetske varnosti.

Halušenko je dejal, da ima njegova država največje podzemno skladišče za shranjevanje plina v Evropi in ga je pripravljena deliti z Evropsko unijo. "Kljub ruski vojaški agresiji Ukrajina ostaja močna in zanesljiva partnerica Evrope na področju energetske varnosti," je konec tedna zapisal na Facebooku.

15:15 Prizori iz Mariupola spominjajo na prizore iz nacističnih taborišč smrti

Po svetovnem spletu je zaokrožil videoposnetek iz obleganega ukrajinskega mesta Mariupol, ki prikazuje številna trupla civilistov, ubitih med ruskim raketiranjem Mariupola. Domnevno naj bi šlo za zbirni center za trupla umrlih, kjer poteka odločanje, kako jih bodo pokopali. VIDEOPOSNETEK: OGLED NA LASTNO ODGOVORNOST, ZELO NAZORNO.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so izpostavili, da prizori iz videoposnetka spominjajo na prizore, ki so jih videli zavezniški vojaki ob osvobajanju nemških koncentracijskih taborišč ob koncu druge svetovne vojne.

13.45 V Černigivu brez hrane, vode, elektrike in gretja

V Černigivu na severu Ukrajine, ki ga oblega ruska vojska, so ostali brez hrane, vode, elektrike in gretja, je danes sporočil visok predstavnik regionalnih oblasti Vjačeslav Čaus. Le oskrba s plinom še nekako deluje, sicer pa je infrastruktura v mestu zaradi bojev povsem uničena, je sporočil prek Telegrama.

Černigiv leži na pomembni poti severno od Kijeva proti beloruskemu mestu Gomel. Ruske sile so mesto praktično povsem obkolile in preprečujejo njegovo oskrbo ter umik civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na težke razmere in uničenje v mestu je v soboto že opozoril tudi župan Vladislav Atrošenko. "Mesto je povsem uničeno," je dejal. Po njegovih navedbah je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Polovica prebivalcev tega mesta, ki je imelo pred vojno okoli 285 tisoč prebivalcev, pa je pobegnilo, je še dodal. Teh navedb sicer ni mogoče neodvisno preveriti, navaja dpa.

V Černigivu na severu Ukrajine, ki ga oblega ruska vojska, so ostali brez hrane, vode, elektrike in gretja. Foto: Reuters

13.17 V Lugansku morda referendum o pridružitvi Rusiji

Voditelj samooklicane ljudske republike Lugansk Leonid Pašečnik je danes dejal, da bodo v tej regiji morda izvedli referendum o priključitvi k Rusiji. Dejal je, da je "iz nekega razloga prepričan, da se bo to zgodilo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Menim, da bo v bližnji prihodnosti na ozemlju republike potekal referendum, na katerem bodo ljudje izrazili svoje mnenje o priključitvi k Ruski federaciji," so besede Leonida Pašečnika povzele ruske tiskovne agencije.

12.05 Koncert v ukrajinskem Harkovu

Glasbeniki v ukrajinskem Harkovu so izvedli čustveni koncert na postaji podzemne železnice, ki se uporablja kot improvizirano zavetje.

Harkov je že tedne tarča intenzivnega ruskega bombardiranja, zaradi česar so se prebivalci zatekli v bunkerje in na postaje podzemne železnice.

9.18 Biden s komentarjem, da Putin ne more ostati na oblasti, povzročil ostre kritike

Komentar ameriškega predsednika Bidna, da Vladimir Putin "ne more ostati na oblasti", je povzročil ostre kritike, med drugim tudi Richarda Haasa. Haas, ki je predsednik sveta za mednarodne odnose ZDA, je prepričan, da je Biden s svojimi komentarji "otežil že tako težko in nevarno situacijo ter jo naredil še nevarnejšo".

"To je očitno," je dodal. "Manj očitno je, kako odpraviti škodo, vendar predlagam, da se njegovi glavni pomočniki obrnejo na svoje kolege in jasno pokažejo, da so se ZDA pripravljene soočiti z rusko vlado."

"Putin bo to videl kot potrditev tega, v kar je ves čas verjel. Napaka, ki tvega, da se bosta razširila obseg in trajanje vojne," je še dejal.

8.33 Zelenski: Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zahodne vlade pozval, naj njegovi državi dobavijo letala, tanke in protiraketne obrambne sisteme.

Pozno ponoči je v nagovoru dejal, da se na orožju, ki bi lahko branilo svobodo v Evropi, nabira prah. Dodal je še, da ruskih letal ni mogoče sestreliti z mitraljezi.

"Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo? Minilo je 31 dni. Zahtevamo le en odstotek tega, kar ima Nato, nič več," je dodal.

6.30 Rusi še naprej napadajo civilne cilje

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva je objavilo podatke o najnovejših spopadih v Ukrajini in dejalo, da ruske sile še naprej napadajo cilje po vsej Ukrajini, vključno z napadi na številna gosto poseljena civilna območja, ter da se Rusija še naprej zanaša na strelivo, izstreljeno iz ruskega zračnega prostora, da bi zmanjšala izpostavljenost svojih letal ukrajinski zračni obrambi. ZDA poročajo, da ima to orožje do 60-odstotno stopnjo okvare, kar Rusijo sili v prehod na manj izpopolnjene rakete.

Tudi oborožene sile Ukrajine so na Facebooku objavile posodobitev s temi ključnimi točkami, in sicer, da Rusija še naprej napada civilno in vojaško infrastrukturo v obleganem jugovzhodnem mestu Mariupol ter da še naprej ciljajo na ukrajinsko prestolnico Kijev, streljajo na primestna območja in neposredno v mesto. Oborožene sile pa v sosednji Belorusiji, ki je zaveznica Rusije, izvajajo tudi usposabljanja v regijah Brest, Minsk in Grodno.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto obiskal Poljsko. Foto: Reuters

6.15 Skrb vzbujajoč pozdrav Putina Bidnu

V soboto je bilo mesto Lviv na zahodu Ukrajine napadeno z močnim raketnim ognjem. Mesto velja za eno od številnih tarč na zahodu, čeprav je Rusija dejala, da se bo osredotočila na vzhod. Lviv se je do zdaj izognil močnemu bombardiranju, ki so ga opazila druga mesta, in je postal središče za tiste, ki bežijo pred boji.

Župan Lviva Andrij Sadovji je dejal, da je čas, ko je bil ameriški predsednik Joe Biden na obisku na Poljskem, jasen. "Z današnjimi napadi želijo agresorji pozdraviti predsednika Bidna, ki je trenutno na Poljskem," je dejal. In še: "Lviv je le 70 km od poljske meje, in menim, da mora svet razumeti, da je grožnja zelo resna."