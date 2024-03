Ukrajina in Rusija sta ponoči in danes izvedli nove napade z raketami in brezpilotnimi letali. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Vinice sta bili po navedbah Kijeva ubiti dve osebi. Proruske oblasti v Donecku navajajo tri smrtne žrtve ukrajinskega obstreljevanja, o napadih pa poročajo tudi v ruskih regijah Belgorod, Kaluga in Lipcek.

"Ruska vojska je z brezpilotniki napadla regijo Vinice. V napadu je bil ubit 52-letni moški, njegova 53-letna žena pa je umrla v bolnišnici," je v izjavi na Telegramu zapisala ukrajinska policija. Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija ponoči proti Ukrajini izstrelila skupno osem raket in 27 brezpilotnih letal. Zračna obramba je vse ruske letalnike sestrelila.

Tarča ukrajinskega obstreljevanja naj bi bilo med drugim mesto Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je v rokah ruskih sil. Proruski župan Aleksej Kulemzin je poročal, da je bila med obstreljevanjem poškodovana hiša, pri tem pa ubiti trije otroci.

O napadih z raketami in droni poročajo tudi iz Rusije. "Zračna obramba je nad regijama Belgorod in Kaluga sestrelila pet brezpilotnikov in dve raketi," je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi ter dodalo, da so v ločenem napadu na mesto Belgorod kmalu po odprtju volišč za predsedniške volitve sestrelili še sedem ukrajinskih raket.

Tudi oblasti v ruski regiji Lipeck poročajo, da so preprečili napad z dvema letalnikoma, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko obrambno ministrstvo je danes še sporočilo, da je vojska v zadnjih treh dneh odbila vse poskuse proukrajinskih oboroženih skupin, da bi se prebile v ruski regiji Belgorod in Kursk.

Skupine Legija Svobodna Rusija, Ruski prostovoljni korpus in Sibirski bataljon so v začetku tedna vstopile v regiji Belgorod in Kursk ter se spopadle s tamkajšnjimi ruskimi silami. V torek so zatrdile, da so prevzele nadzor nad vasjo Tjotkino, v sredo pa so civiliste pozvale, naj zapustijo mesti Belgorod in Kursk ter zagrozile z obsežnimi napadi na tamkajšnje cilje ruske vojske.