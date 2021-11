Tudi v Stockholmu omejili električne skiroje

Prav tako je število uradnih izposojevalnic z osem zmanjšal na tri.

Omejitve bodo začele veljati 1. januarja 2022, mestne oblasti pa bodo v prihodnjih tednih objavile, katera podjetja bodo obdržala licenco za izposojo, je napovedi pristojnih povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Uporaba električnih skirojev se je v zadnjih letih v vseh večjih mestih močno povečala, a se obenem glede njihove uporabe poraja veliko polemik. Zagovorniki električnih skirojev menijo, da gre za priročen način prevoza, medtem ko kritiki pravijo, da na ulicah delajo gnečo in so pri velikih hitrostih lahko nevarni.

Omejitve tudi po drugih državah

Več prestolnic je tako glede njihove uporabe že potegnilo zavoro. V Köbenhavnu so lani izposojo električnih skirojev že popolnoma prepovedali, potem pa so letos oktobra to prepoved odpravili, a ob tem uvedli stroga pravila glede njihovega parkiranja in uporabe.

Oslo je julija dovoljeno število električnih skirojev za izposojo z več kot 20 tisoč zmanjšalo na osem tisoč, med 23. in 5. uro pa je njihovo uporabo v celoti prepovedalo, medtem ko so v Parizu sprejeli, da največja dovoljena hitrost električnih skirojev ne sme presegati 20 kilometrov na uro, je dodala APF.

V Singapurju so z njimi prepovedali vožnjo po pločnikih, pozneje pa so to med drugim sprejeli tudi v Nemčiji, Franciji in Sloveniji, kjer je od letošnjega julija določeno, da se morajo vozniki električnih skirojev voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, pa lahko vozijo ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.