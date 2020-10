Tudi v naši južni sosedi potrdili več sto okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 3.636 testih potrdili 393 okužb z novim koronavirusom. Zaradi bolezni covid-19 je umrlo še 11 bolnikov, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Današnje število okuženih je občutno nižje kot v preteklih dneh, a je bilo tudi skoraj za polovico manj testov, kot jih povprečno opravijo med delovniki.

Glede na danes objavljena dnevna poročila lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah največ novih primerov znova v Zagrebu, in sicer 192. Po tri primere so prijavili v primorsko-goranski in istrski županiji, piše STA.

Na Hrvaškem je trenutno 5.070 aktivno okuženih z novim koronavirusom

V bolnišnicah zdravijo 571 bolnikov z boleznijo covid-19, med njimi jih je 35 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so zabeležili 25.973 okužb. Zaradi bolezni covid-19 je doslej umrlo 374 bolnikov, okrevalo jih je 20.529. Doslej so izvedli nekaj manj kot 400.700 testov.

Na Hrvaškem se je medtem danes začelo cepljenje proti sezonski gripi. Zdravniki so pozvali vse državljane, posebej tiste iz skupine zdravstveno najbolj ogroženih skupin, naj se cepijo proti gripi. Opozarjajo, da je možnost istočasne okužbe z gripo in novim koronavirusom lahko zelo nevarna za zdravje ljudi, še navaja STA.