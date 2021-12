Tudi Avstralija za diplomatski olimpijski bojkot Kitajske

Združene države Amerike ne bodo edina država, ki na februarske zimske olimpijske igre v Pekingu ne bo poslala svojih uradnih diplomatskih in državnih predstavnikov. Za enako potezo se je odločila tudi Avstralija in se pridružila diplomatskemu bojkotu Kitajske.

Dan po odločitvi, ki jo je sprejela administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna, je avstralskim medijem odločitev za diplomatski bojkot Kitajske predstavil tudi avstralski premier Scott Morrison.

Odločitev Canberre prihaja sredi "nestrinjanja" s Kitajsko glede številnih vprašanj, od avstralske zakonodaje o vmešavanju tujih držav do nedavne odločitve o nakupu podmornic na jedrski pogon, je dejal Morrison.

Navedel je tudi kršitve človekovih pravic v kitajski pokrajini Xinjiang in stalno zamrznitev ministrskih stikov Pekinga s Canberro.

Športniki bodo normalno tekmovali

Gre za bolj kot ne simbolno odločitev. Zaradi zelo strogih ukrepov za zamejitev okužb z novim koronavirusom bodo prihodi nešportnikov v Peking med olimpijskimi igrami zelo omejeni. Prav tako je diplomatski bojkot predvsem politična odločitev, saj bodo športniki iz ZDA in Avstralije sodelovali in tekmovali na igrah neomejeno.

Iz avstralskega olimpijskega komiteja (AOC) so sporočili, da spoštujejo odločitev vlade, v isti sapi pa so dodali, da avstralski diplomatski bojkot Kitajske ne bo vplival na priprave avstralske ekipe.

"Trenutno je naša glavna skrb zagotoviti, da lahko člani naše reprezentance varno potujejo na Kitajsko, upoštevajoč zapletenost razmer zaradi covid-19, saj naši športniki potujejo s čezmorskih lokacij," je dejal izvršni direktor komiteja Matt Carroll.

"Varno pripeljati športnike v Peking, varno tekmovati in jih varno pripeljati domov ostaja naš največji izziv. Naši avstralski športniki že štiri leta trenirajo in tekmujejo z željo po uresničitvi olimpijskih sanj in delamo vse, kar je v naši moči, da jim lahko pomagamo do uspeha," je še dejal.

Na igrah v Pekingu, ki se bodo odprle 4. februarja, naj bi nastopilo približno 40 avstralskih športnikov.