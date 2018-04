Trumpa zapustil nov pomemben sodelavec #video

Bossert je ameriškemu predsedniku svetoval tako na področju boja proti terorizmu, nacionalnih katastrof kot tudi kibernetskih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še pretekli teden je Bossert na televiziji v imenu administracije govoril o odgovoru na domnevni napad s kemičnim orožjem v sirski Dumi.

Trumpov glavni svetovalec za domovinsko varnost je odstopil le dan po tistem, ko je položaj svetovalca za nacionalno varnost prevzel John Bolton. Tudi sicer so Trumpovo dosedanje predsednikovanje zaznamovali številni odstopi oziroma odstavitve. Med drugim je marca odstavil zunanjega ministra Rexa Tillersona.

Trump zaradi Sirije odpovedal obisk v Latinski Ameriki

Trump je medtem odpovedal svoj obisk v Peruju in Kolumbiji, da bi nadzoroval ameriški odgovor na dogajanje v Siriji. Na vrhu Amerik, ki bi se ga moral Trump udeležiti konec tedna, ga bo nadomeščal podpredsednik Mike Pence, so danes sporočili iz Bele hiše. "Predsednik ostaja v ZDA, da bi nadzoroval ameriški odgovor Siriji in spremljal razvoj dogodkov po svetu," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders.

Ameriški predsednik je v ponedeljek napovedal, da bo v naslednjih od 24 do 48 urah sporočil pomembno odločitev o ameriškem odzivu na domnevni napad s kemičnim orožjem v mestu Duma. Opozoril je, da bo Damask plačal visoko ceno za napad, za katerega sicer še ni neodvisno potrjeno, da je bilo uporabljeno kemično orožje. Napad je zahteval več deset smrtnih žrtev.

Video: Planet TV

Hišne preiskave pri Trumpovem dolgoletnem odvetniku

FBI je poleg tega včeraj opravil hišno preiskavo pri Michaelu Cohenu, dolgoletnem osebnem odvetniku ameriškega predsednika Donalda Trumpa, piše časnik New York Times na svojih spletnih straneh. Kot poročajo, so zasegli več dokumentov, med drugim tudi take, ki so se nanašali na plačila pornozvezdnici, poznani pod imenom Stormy Daniels.

Preiskovalci zveznega preiskovalnega urada so zasegli tudi zasebno komunikacijo med Cohenom in njegovimi strankami, je za časnik dejal Cohenov odvetnik Stephen Ryan, ki je preiskavo označil za popolnoma nepotrebno in neprimerno. Nalog za preiskavo naj bi bil izdan po priporočilu posebnega svetovalca v preiskavi ruskega vmešavanja v ameriške volitve v letu 2016, a po poročanju časnika današnja akcija, kot kaže, ni neposredno povezana s to preiskavo, ampak bolj z informacijami, ki jih je Cohen dal tožilstvu v New Yorku.

Cohen je namreč priznal, da je izvršil plačilo igralki Stephanie Clifford z umetniškim imenom Stormy Daniels. Ta trdi, da je prejela omenjeni znesek v zameno za molk o aferi s Trumpom pred več kot desetletjem. Cohen je sicer obtožil Danielsovo, da je kršila pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala v zameno za denar.