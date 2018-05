Trumpa razjezila objava vprašanj tožilca v preiskavi ruske afere

Mueller in njegovi preiskovalci medijem do zdaj še niso izdali nobene podrobnosti o preiskavi in jim tudi ni v interesu, da se govori o seznamu 49 vprašanj, ki jih je objavil New York Times.

Nekateri analitiki domnevajo, da gre za taktiko Trumpovih odvetnikov, ki želijo predsednika prepričati, naj ne privoli v zaslišanje pod prisego o ruski aferi, ker bodo sledile težave. Njegovi odvetniki to odločno zanikajo, prav tako tudi časopis, ki trdi, da je seznam dobil drugje.

Nekateri analitiki ugibajo, da bi lahko bil zaradi kopice slovničnih napak vir za New York Times tudi Trump, da bi lahko znova obsojal preiskavo, ki je zanj nepotreben lov na čarovnice.

"Kako sramotno, da so vprašanja glede ruskega lova na čarovnice ušla v medije. Nobenega vprašanja o sodelovanju. Težko bi bilo ovirati pravosodje pri zločinu, ki ga sploh ni bilo," je v torek tvitnil Trump. A večina vprašanj s seznama se nanaša na sodelovanje njegove kampanje z Rusi in na Trumpovo sodelovanje z Rusi.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!