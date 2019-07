Trump zanikal iranske trditve o razbitju mreže vohunov Cie

Predsednik ZDA Donald Trump je danes zanikal iranske trditve, da so v državi razbili mrežo vohunov ameriške obveščevalne agencije Cia. "Poročila o tem, da je Iran ujel vohune Cie so v celoti napačne. V njih ni trohice resnice," je tvitnil Trump.

Dodal je, da so to zgolj nove laži in propaganda "nekega verskega režima, ki je v zatonu in je brez idej, kaj naj naredi". "Njihovo gospodarstvo je mrtvo in bo še slabše. Iran je popolna zmešnjava," je še zapisal predsednik ZDA.

Iranske oblasti so danes sporočile, da so razbile vohunsko mrežo Cie in aretirale 17 ljudi. Vseh 17 naj bi bilo Irancev, ki so delali v tako v "občutljivih centrih" kot v zasebnem sektorju.

Cia se na omenjeno novico ni odzvala. Trumpovo zanikanje je tudi že sprožilo kritike med ameriško obveščevalno srenjo.

"Obstajajo razlogi, zakaj vlada nikoli ne komentira tovrstnih trditev. Naslednjič, ko ne bo odziva na takšne trditve, bo obstajala domneva, da so resnične," je tvitnil bivši tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Ned Price.