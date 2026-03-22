Trump grozi Iranu, od koder poročajo o obsežni škodi

Če Iran v roku 48 ur ne odpre Hormuške ožine za ladijski promet, bodo ZDA uničile njegovo energetsko infrastrukturo, je malo po polnoči na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Iz Irana pa prihajajo poročila, da je njihova kritična energetska in vodna infrastruktura v napadih ZDA in Izraela utrpela obsežno škodo

10.05 Zalivske države znova tarča napadov z droni in raketami

9.33 Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

8.14 V iranskih napadih na jugu Izraela ranjenih več kot sto ljudi

7.49 Trump Iranu postavil 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine

11.28 Iran poroča o obsežni škodi na energetski infrastrukturi

Kritična energetska in vodna infrastruktura je v napadih ZDA in Izraela utrpela obsežno škodo, je danes povedal iranski minister za energijo Abas Aliabadi. "Ključna vodna in električna infrastruktura države je utrpela veliko škodo po terorističnih in kibernetskih napadih ZDA in sionističnega režima. Napadi so bili usmerjeni v desetine objektov za prenos in čiščenje vode, uničili so dele ključnih omrežij za oskrbo z vodo," je povedal Aliabadi in dodal, da so popravila že v teku.

10.05 Zalivske države znova tarča napadov z droni in raketami

Iz zalivskih držav tudi danes poročajo o novih iranskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Združeni arabski emirati in Savdska Arabija so sporočili, da so zjutraj prestregli več izstrelkov nad svojim ozemljem.

V katarskih teritorialnih vodah pa je strmoglavil helikopter, pri čemer je umrlo šest ljudi, eno osebo še pogrešajo, je sporočilo katarsko notranje ministrstvo. Pred tem je obrambno ministrstvo pojasnilo, da je helikopter strmoglavil zaradi tehnične napake med rutinskim letom.

9.33 Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

Iran je po navedbah lokalnih medijev proti Izraelu izstrelil več raket. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je nad Jeruzalemom odjeknilo več eksplozij. Izrael je medtem izvedel nove napade na cilje v Teheranu. Kot je pojasnila vojska, so zračne sile sprožile val napadov, usmerjen v "infrastrukturo iranskega terorističnega režima".

Izrael je bil sicer danes tarča tudi raketnega napada iz Libanona. Po navedbah reševalcev je bila v napadu na obmejnem območju ubita ena oseba. To je prva smrtna žrtev na izraelski strani v napadu iz Libanona od začetka spopadov izraelskih sil z libanonskim gibanjem Hezbolah 2. marca.

Hezbolah je danes potrdil, da je napadel izraelske vojake v naselju Misgav Am na severu Izraela.

8.14 V iranskih napadih na jugu Izraela ranjenih več kot sto ljudi

V izraelskem mestu Arad je bilo v iranskem napadu ranjenih 84 ljudi, od tega deset huje, je sporočila reševalna služba Magen David Adom. Po navedbah gasilcev je v napadu nastala obsežna škoda. Poškodovane so bile tri stavbe, v eni od njih je izbruhnil požar.

Pred tem je bilo v bližnjem mestu Dimona v napadu ranjenih 33 ljudi. Iranska državna televizija je poročala, da je bil raketni napad na mesto Dimona, kjer se nahaja jedrski obrat, odgovor na napad na jedrski obrat v Natancu v osrednjem delu Irana.

Izraelska vojska je že napovedala, da bo preučila neuspešno prestrezanje iranskih izstrelkov. "Sistemi zračne obrambe so delovali, vendar rakete niso prestregli. Incident bomo preiskali in se iz njega naučili," je sporočil tiskovni predstavnik vojske.

"To je bil zelo težek večer v boju za našo prihodnost. Odločeni smo, da bomo nadaljevali napade na naše sovražnike na vseh frontah," pa je v odzivu dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

7.49 Trump Iranu postavil 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine

"Če Iran v 48 urah od tega trenutka ne bo brez groženj popolnoma odprl Hormuške ožine, bodo ZDA napadle in uničile njihove številne elektrarne, začeli pa bomo z največjo!" je na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

Ameriški predsednik je sicer v petek zvečer dejal, da razmišlja o postopnem zaključevanju vojaških operacij na Bližnjem vzhodu. V zvezi z zaščito ladij pri plovbi skozi Hormuško ožino pa se je znova obrnil na ameriške zaveznike. Zaveznike v Natu je označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati ožine.

Številne države so se pridružile izjavi, ki jo je v četrtek objavila britanska vlada, v kateri so izrazile pripravljenost "prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino". Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.

V odgovor Trumpu so z napadi zagrozili tudi iz Irana

V odzivu na nove Trumpove grožnje z napadi je iranska vojska danes ponovno zagrozila z napadi na energetsko infrastrukturo in objekte za razsoljevanje vode v regiji.

"V skladu s prejšnjimi opozorili bomo, če bo sovražnik napadel iransko infrastrukturo za gorivo in energijo, napadli vso infrastrukturo za energijo, informacijsko tehnologijo in razsoljevanje, ki pripada ZDA in režimu v regiji," je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska vojska.

